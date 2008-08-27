Васюник: Уряд зайняв консолідовану позицію щодо ЧФ Росії

Уряд зайняв консолідовану позицію щодо порядку пересування кораблів Чорноморського флоту Російської Федерації по території України, заявив УНІАН віце-прем’єр-міністр Іван ВАСЮНИК.

Як передає кореспондент УНІАН, Кабінет Міністрів сьогодні на засідання уряду ухвалив постанови, які регламентують перетин кораблями Чорноморського флоту Росії кордону України та їхнє пересування по українській території. Ці постанови прийнято на виконання указу Президента України від 13 серпня щодо порядку пересувань військових формувань Чорноморського флоту Російської Федерації поза місцями їх дислокації на території України. Раніше прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО жорстко критикували за зволікання з прийняттям цих документів.

“Уряд сьогодні зайняв консолідовану позицію щодо Чорноморського флоту Росії, – сказав І.ВАСЮНИК. – Це виважена патріотична позиція і це свідчення єдності Президента і уряду з цього питання”.

Віце-прем’єр також наголосив, що “чергова спроба розвалити помаранчеву коаліцію вкотре провалилася”.