У Франції думають, що далі Москва візьметься за Україну і Молдову

Міністр закордонних справ Франції Бернар КУШНЕР вважає, що наступними цілями для Росія після подій навколо грузинських сепаратистських республік Південної Осетії і Абхазії стануть Україна і Молдова.

Про це Б.КУШНЕР заявив сьогодні в коментарі французькій радіостанції “Європа-1”.

Говорячи про Україну, він, зокрема, уточнив, що суперечності можуть виникнути стосовно Криму, який, як пояснив Б.КУШНЕР, до 1954 року “вважався російською територією”.

Як наголосив глава французького зовнішньополітичного відомства, позиція Російської Федерації щодо Південної Осетії і Абхазії є “дуже небезпечною”.

Разом з цим Б.КУШНЕР висловив сподівання, що конфронтація навколо цього конфлікту буде знята політичними методами.

Як повідомляв УНІАН, учора, 26 серпня, Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ своїми указами визнав незалежність Південної Осетії і Абхазії, які згідно з міжнародними угодами і міжнародним правом є територією Грузії.

Дане рішення російської влади викликало серйозне занепокоєння і засудження з боку більшості країн Західної Європи і США.