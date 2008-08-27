У Черновецького раді, що не допустили "дерибана" в Подільському районі

Заступник Київського міського голови – секретар Київради Олесь ДОВГИЙ переконаний, що звільнення голови Подільської районної у місті Києві державної адміністрації Євгена РОМАНЕНКА «буде доведено до логічного завершення».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київради, про це він заявив журналістам під час робочої поїздки до Подільського району столиці.

«Я маю велику надію, що, не допустивши «дерибану» комунального майна, яке, як відомо, планувалося горе-керівником району, владні інституції – Секретаріат Президента, Кабінет міністрів і всі без виключення фракції Подільської райради, які турбуються про подальшу долю цієї історичної частини Києва, разом з нами докладуть усіх зусиль для звільнення з посади цієї людини», - наголосив О.ДОВГИЙ.

Секретар Київради вважає, що «люди, які зазіхають на чуже майно, мають нести відповідальність згідно закону».

За словами О.ДОВГОГО, завдяки своєчасному втручанню депутатів Київради з Блоку Леоніда Черновецького сьогодні ситуація у Подільському районі не критична.

«Сесія Подільської райради не відбулася. Горе-керівник району просто злякався і зрозумів, що той масштабний «дерибан», який планувався, не вдався. Сам він кудись зник, і ніхто не може його знайти. Але куди б він не тікав, найголовніше, що понад 200 об’єктів комунального майна (за даними депутатів фракції Блоку Леоніда Черновецького, на засіданні райради планувалося приватизувати, в тому числі і приміщення творчих майстерень та спілок, а також приміщення підліткових клубів) не підуть з легкої руки пана РОМАНЕНКА у приватну власність», - зазначив секретар Київради.

О.ДОВГИЙ висловив упевненість, що на місце голови Подільського району буде призначено фахівця, який перш за все дбатиме про інтереси районної громади.

Як повідомляв УНІАН, 25 серпня Блок Черновецького заявив про намір керівництва Подільського району Києва провести 26 серпня позачергову сесію райради, на якій прийняти рішення про приватизацію понад 200 об’єктів комунальної власності.

У заяві депутатів Подільської райради Ярослава ГРИГОРЕНКА та Ігоря МАРТИНЕНКА (фракція Блоку Черновецького) йшлося, що причиною позачергового засідання стало те, що “керівництво Подільського району боїться, що депутати Київської міської ради можуть своїм рішенням забрати у районних рад право надавати можливість приватизувати об’єкти комунальної власності через велику кількість зловживань у цій сфері”.

Ці депутати заявили, що звертаються до Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, до депутатів Київ ради із закликом протидіяти проведенню нелегітимної позачергової сесії Подільської райради та “припинити свавілля керівництва району”.