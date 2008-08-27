Як українці оцінюють діяльність ВР, Президента та Кабміну (соцопитування)

Дві третини українців «негативно» або «скоріше негативно» оцінюють діяльність Президента, Верховної Ради та Кабінету міністрів.

Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Центром соціальних досліджень «Софія», які були представлені сьогодні на прес-конференції.

За результатами досліджень, особливою критично є оцінка роботи ВР, переважна більшість (82,6%) опитаних тією чи іншою мірою негативно оцінюють діяльність парламенту, тоді як «позитивно», або «скоріше позитивно» 12,7%. Серед керівників держави найбільш критично характеризується робота Президента Віктора ЮЩЕНКА. Його діяльність оцінюють позитивно, або “скоріше позитивно” 22,7;% опитаних, а «негативно», або «скоріше негативно» 72%, причому з осені минулого року рейтинг довіри до В.ЮЩЕНКА неухильно знижується.

Опитування було проведено з 21 по 29 червня 2008 року. Всього було опитано 2020 респондентів віком від 18 років, статистична похибка не перевищує 2,2%.

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