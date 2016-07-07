Чого варто очікувати від варшавського саміту НАТО? – опитування УНІАН
13:52, 07 липня 2016Політика
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У столиці Польщі Варшаві 8-9 липня пройде саміт країн НАТО, на який багато хто покладають великі надії.
REUTERS
УНІАН пропонує своїм читачам висловити свою думку з приводу того, чого варто очікувати від варшавського саміту НАТО.
Як повідомляв УНІАН, варшавський саміт НАТО планує відвідати і президент України Петро Порошенко. Серед іншого він має намір провести зустріч з президентом США Бараком Обамою.
Водночас генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг запевняв, що на саміті Альянсу у Варшаві союзники нададуть Україні політичну та практичну допомогу.
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