Чого варто очікувати від варшавського саміту НАТО? – опитування УНІАН

УНІАН пропонує своїм читачам висловити свою думку з приводу того, чого варто очікувати від варшавського саміту НАТО.

Як повідомляв УНІАН, варшавський саміт НАТО планує відвідати і президент України Петро Порошенко. Серед іншого він має намір провести зустріч з президентом США Бараком Обамою.

Водночас генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг запевняв, що на саміті Альянсу у Варшаві союзники нададуть Україні політичну та практичну допомогу.