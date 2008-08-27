У ЄС зрозуміли, що не повинні говорити Україні "ніколи"?

Європейський Союз повинен чітко заявити про свою підтримку майбутньому членству України у ЄС для того, щоб Україна не стала наступною ціллю Росії.

Про це заявив комісар ЄС з питань розширення Оллі РЕН, повідомляє агентство “Франс Прес”.

“Україна може стати наступною ціллю політичного тиску Росії”, - заявив О.РЕН на зустрічі з фінськими послами.

“З точки зору стабільності важливо, аби Євросоюз надіслав чіткий політичний сигнал, що інтеграція України у ЄС є можливою, якщо ця країна продовжить проводити реформи у відповідності з європейськими цінностями”, - сказав О.РЕН.

Водночас він наголосив, що обговорення членства України у Євросоюзі не є нагальною темою, але “ми не повинні говорити Україні "ніколи".

О.РЕН додав, що темп реформ в Україні може знизитись, якщо вона не побачить підтримки від Євросоюзу.