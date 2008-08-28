Суд відмовив ЦВК у задоволенні позову проти Генпрокуратури

27 серпня Київський окружний адміністративний суд відмовив Центральній виборчій комісії у задоволенні її позову про визнання протиправним припису Генеральної прокуратури України щодо заборони вчинення дій стосовно закупівлі в одного виконавця послуг з розроблення програмного забезпечення інформаційно-телекомунікаційної системи Державного реєстру виборців.

Про це йдеться у повідомленні Київського окружного адміністративного суду, переданому УНІАН.

Як повідомляв УНІАН, 2 липня ц. р. Центральна виборча комісія звернулась до Київського окружного адміністративного суду з адміністративним позовом про визнання протиправним припису Генеральної прокуратури України від 23 червня 2008 року.

Члени ЦВК вважають, що припис Генпрокуратури України від 23 червня є неправомірним та незаконним, оскільки твердження та висновки, зазначені у ньому, не грунтуються на положеннях нормативно-правових актів та не відповідають дійсності. У ЦВК заявляють, що через це терміни формування реєстру можуть бути зірвані.

Водночас, у Генпрокуратурі вважають незаконним проведення Центральною виборчою комісією робіт зі створення Державного реєстру виборців до рішення Конституційного Суду щодо постанови уряду, якою комісії дозволено придбати послуги з розробки програмного забезпечення для створення реєстру у одного виконавця.

Раніше начальник Головного управління Генеральної прокуратури з нагляду за додержанням законів щодо прав і свобод та захисту інтересів держави Сергій ДОМБРОВСЬКИЙ повідомив, що за дорученням Президента України Віктора ЮЩЕНКА Генеральною прокуратурою було проведено перевірку додержання вимог чинного законодавства під час створення Держреєстру, який мав бути запроваджений ще з 1 жовтня минулого року.

Представник Генпрокуратури нагадав, що у вересні 2007 року ЦВК оголосило проведення відкритих торгів на закупівлю послуг зі створення програмного забезпечення для Держреєстру виборців. Проте, зазначені торги у грудні минулого року були відмінені Міжвідомчою комісією з питань державних закупівель через порушення ЦВК законів.

17 квітня поточного року за ініціативи ЦВК Кабінет Міністрів ухвалив постанову, якою дозволив придбати послуги з розробки та налагодження програмних засобів створення та ведення інформаційно-телекомунікаційної системи Державного реєстру виборців за процедурою закупівлі у одного виконавця.

На підставі цієї постанови 5 травня ЦВК без погодження з Міністерством економіки України уклала договір з акціонерним товариством «Атлас» про надання відповідних послуг на загальну суму приблизно на 6 млн. грн.

2 червня Президент своїм указом зупинив постанову уряду від 17 квітня через її неконституційність та неправомірне обмеження конкуренції та звернувся з відповідним поданням до Конституційного Суду України.

«Ми (Генеральна прокуратура – УНІАН) вважаємо, що до розгляду в Конституційному Суді цього питання ЦВК мала припинити виконання угоди з «Атласом» до рішення справи по суті», - сказав С.ДОМБРОВСЬКИЙ.

28 серпня Конституційний Суд України розпочне розгляд справи за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України постанови Кабінету Міністрів „Про закупівлю послуг, пов`язаних з формуванням інформаційно-телекомунікаційної системи Державного реєстру виборців“.