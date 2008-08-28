Forbes назвав найвпливовішу жінку світу (фото)

Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель третій рік поспіль очолила список ста найвпливовіших жінок світу, опублікований 27 серпня журналом Forbes.

У заслугу Меркель поставлено процвітання німецької економіки, валовий внутрішній продукт Німеччини в розмірі, адекватному 3,3 трильйона доларів, зниження рівня безробіття в країні.

Меркель вольовим рішенням пробила відстрочення пенсійного віку, добилася рівноваги чоловіків і жінок в органах управління і збільшила фінансову допомогу при народженні дітей, відзначає Newsru .

Держсекретар США Кондоліза Райс, яка займала перше місце в 2005 році, за чотири роки опустилася з першого місця на сьоме, минулого року вона займала четвертий рядок.

Друге місце в списку займає Шейла Бейр, яка очолює Федеральну корпорацію зі страхування депозитів США. Значення цієї організації останнім часом різко зросло у зв`язку з кризою світової системи кредитування.

Замикає трійку лідерів списку виконавчий директор американської компанії-гіганта PepsiCo Індра Нуйі. Фахівці визнають за нею "зусилля з просування компанії на міжнародних ринках", в той час як все більше американців відмовляється від традиційного раціону з лимонаду і чіпсів. Нуйі відзначила рік купівлею 75% акцій російського сокового гіганта "Лебедянский", додає видання.

Сімнадцятий рядок списку займає прем`єр-міністр України Юлія Тимошенко.

Хіларі Клінтон, яка випередила всіх за кількістю згадувань у пресі, зайняла, проте, лише 28 місце, оскільки значна частина згадувань носила негативний характер у зв`язку з її виходом з боротьби за пост президента США.