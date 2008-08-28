Балога повісив вибухи боєприпасів і велику воду на Тимошенко

Глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА вважає, що пожежа на військових складах у місті Лозова Харківської області стала ще одним наслідком непрофесійних дій уряду.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, про це В.БАЛОГА заявив сьогодні, проаналізувавши дії уряду з організації та проведення утилізації боєприпасів, які накопичилися на армійських складах.

За словами В.БАЛОГИ, Кабінет міністрів України під керівництвом Юлії ТИМОШЕНКО нічого не зробив для запобігання критичної ситуації, що виникла внаслідок пожежі та вибуху боєприпасів на військових арсеналах поблизу м.Лозова Харківської області.

Він наголосив, що вкотре Кабмін бореться з наслідками своєї бездіяльності, як це нещодавно підтвердила масштабна повінь на Заході країни.

«Несвятковий феєрверк на Харківщині, як і велика вода, що затопила шість областей, прямо пов`язані з непрофесійними, недбалими діями Кабміну із запобігання надзвичайним ситуаціям. Звісно, уряд на чолі з Ю.ТИМОШЕНКО неодмінно скористається черговим лихом, аби розгорнути піар-кампанію з вихваляння своєї героїчної роботи з ліквідації катастроф. Знову урядовці перед об`єктивами телекамер із трагічною мімікою звітуватимуть про те, що зроблено, аби подолати біду. При цьому ані слова не буде сказано про те, чому уряд ані палець об палець не вдарив для того, щоб відвернути цю НП», - підкреслив В.БАЛОГА.

Глава Секретаріату зазначив, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО лише цього року двічі письмово звертав увагу прем`єра на зволікання з вирішенням комплексу завдань з утилізації надлишкових ракет і боєприпасів, які накопичилися в арсеналах Збройних Сил. Останнє тривожне застереження глава держави надіслав Ю.ТИМОШЕНКО 6 серпня. У листі наголошується, що урядом «не вжито невідкладних заходів та не створено ефективної системи нормативного та організаційного забезпечення робіт із утилізації звичайних видів боєприпасів, непридатних для подальшого використання і зберігання, та рідких компонентів палива». Президент вказав, що прийняття урядових рішень щодо вирішення цієї проблеми затягується, внаслідок чого робота з утилізації взагалі не проводиться.

В.БАЛОГА повідомив, що у державному бюджеті на цей рік передбачено збільшення асигнувань на утилізацію боєприпасів. Виділені понад 133 млн. грн. дозволяють зробити безпечними і переробити до 32 тис. тонн небезпечних запасів. Однак Кабмін лише наприкінці травня, тобто за три місяці до вибухів арсеналів біля м.Лозова, затвердив перелік ракет і боєприпасів, що підлягають утилізації у 2008-2009 роках. Звісно, що через таке затягування контракти та договори на виконання робіт не були укладені.

«Вже не вперше внаслідок бездарних дій уряду держава зазнає багатомільйонних збитків, адже кожна гривня, не вкладена своєчасно в заходи із запобігання надзвичайним ситуаціям, обертається десятками, а то й сотнями гривень, необхідних для подолання лиха. Інцидент на Харківщині, безперечно, необхідно ретельно розслідувати, аби встановити винних у тому, що кримінальне законодавство називає злочинним недбальством. Напевно, настав час прискіпливо з`ясувати і частку відповідальності високих урядових посадовців за заподіяні збитки. Держава, яка дбає про безпеку своїх громадян і хоче раціонально розпоряджатися бюджетними коштами, не може дозволити собі непрофесійних дій уряду, які обходяться надто дорого», - вважає глава Секретаріату Президента.

Як повідомляв УНІАН, 27 серпня вдень на території військової частини А0829 Міністерства оборони, де знаходиться 61-й арсенал Південного оперативного командування Сухопутних військ Збройних Сил України, сталося загоряння сухої трави з подальшим поширенням вогню у напрямку сховищ боєприпасів. О 16.15 були зафіксовані перші вибухи боєприпасів.

Проводиться евакуація із п’ятикілометрової зони навколо армійських складів, що горять.

До ліквідації пожежі задіяно 1558 осіб і 168 одиниць техніки.

Військова прокуратура Центрального регіону порушила кримінальну справу за фактом вибухів боєприпасів за ч.2 ст.425 (недбале ставлення до військової служби, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.