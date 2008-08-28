Литвин не розуміє, яка арифметика потрібна коаліції

Лідер Народної партії, голова фракції блоку свого імені Володимир ЛИТВИН вважає, що будь-яке рішення Конституційного Суду у справі щодо принципів існування коаліції не вирішить питання по суті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Києві.

На думку В.ЛИТВИНА, не варто чекати рішення КС з цього приводу, оскільки вже будь-яке рішення поставлено під сумнів різними політичними силами.

«Вже зараз апріорі звинувачують Конституційний Суд, тим більше, що довіра до КС підірвана», - сказав В.ЛИТВИН.

На його думку, доцільніше в ситуації, що склалась у коаліції, було б на початку наступної сесії проголосити, що коаліції не існує, і відвести три дні на формування політичними силами нової коаліції.

«Цей абсурд потрібно припиняти. Власне, в коаліційній угоді записано, що коаліція припиняє своє існування, якщо в ній менше 226 депутатів», - сказав В.ЛИТВИН, додавши, яка ж іще арифметика потрібна.

Він підкреслив, що кожна «коаліційно утворююча сила» запропонувала свій варіант існування коаліції, але не на принципах розподілу посад, а на принципах бачення кроків розвитку держави.

«Шанс є у ТИМОШЕНКО, вона є діючим прем’єр-міністром і якщо коаліція утвориться, вона політично підтвердить свої повноваження, не менше шансів має інша сторона, яка стверджує, що коаліції не існує, і після цього необхідно припинити будь-які розмови, щоб парламент працював», - сказав В.ЛИТВИН.

Він також назвав неприпустимим і ганебним для ВР те, що вона шукає арбітра в даному випадку в особі КС, в питаннях внутрішньої діяльності парламенту.

Говорячи про можливість проведення дострокових виборів, В.ЛИТВИН зауважив, що на сьогодні проти них висловлюється переважна більшість громадян, оскільки вважає, що вибори нічого не змінять.

Також В.ЛИТВИН констатував неготовність до цих виборів політичних еліт.

В той же час він висловив думку, що проведення дострокових виборів можливо за однієї умови – якщо буде досягнуто домовленості між Партією регіонів і Блоком Юлії Тимошенко щодо внесення змін до Конституції.

«Зрозуміло, що потрібно буде забезпечити реалізацію цих змін, а для цього потрібно, щоб ще раз на виборах одна й інша сторона довели, яка сторона має найбільшу підтримку», - сказав В.ЛИТВИН, висловивши думку, що цей сценарій сьогодні проробляється як запасний.

На думку В.ЛИТВИНА, найкращим виходом із ситуації було б ухвалення закону про засади внутрішньої і зовнішньої політики. Причому, за його словами, проект закону має розроблятися як політична угода між керівниками держави, лідерами політичних сил. Він вчергове наголосив, що це має бути угода не про перерозподіл влади, а про визначення кроків у політичній і економічній сфері, направлених на розвиток держави.

Довідка УНІАН. Конституційний Суд України розпочав розгляд справи щодо принципів існування коаліції. Зокрема, 105 народних депутатів України звернулися до КС з поданням щодо офіційного тлумачення положень частин шостої, сьомої, дев’ятої статті 83 Конституції України.

Зокрема, 105 народних депутатів просять КС дати тлумачення терміну або змісту поняття «коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді України» з урахування конституційного положення про встановлення мінімального чисельного складу коаліції. Крім того, вони просять дати офіційне тлумачення терміну або змісту поняття «припинення діяльності коаліції депутатських фракцій у ВР» з урахуванням конституційного положення про встановлення мінімального чисельного складу коаліції.