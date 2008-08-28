НАТО не збирається починати війну з Росією

Питання про початок "повномасштабної війни" відносно Росії з боку НАТО не стоїть.

Як передає Рейтер, про це сьогодні заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід МІЛІБЕНД.

Водночас дипломат засудив "вторгнення" російських військ на територію Грузії.

На запитання, чи може НАТО розпочати повномасштабну війну з Росією у випадку, якщо Москва знову нападе на сусідню державу або на одного з членів Північноатлантичного альянсу, Д.МІЛІБЕНД сказав: "Ми не хочемо повномасштабної війни з Росією...Питання про початок повномасштабної війни з Росією не стоїть".

Він також зазначив, що НАТО не є "наступальним" альянсом.

Разом із тим, згідно з принципами НАТО, напад на одного з членів Альянсу розцінюється як напад на весь Альянс, що може потягти за собою колективну військову допомогу.

Грузія не є членом НАТО, але висловлює активний намір приєднатися до Альянсу. За словами Д.МІЛІБЕНДА, ніхто ніколи не сумнівався у тому, що російська армія легко переможе нечисленні збройні сили Грузії. "Для Росії зараз важливе інше питання - чи хоче вона опинитися в ізоляції, втратити пошану і довіру", - сказав керівник МЗС Великої Британії.