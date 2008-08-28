Литвин каже, що деякі країни користуються Україною як батогом

Голова фракції Блоку Литвина у Верховній Раді України Володимир ЛИТВИН вважає, що Україна має ініціювати запровадження мораторію на визнання нових держав у світі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції у Києві.

В.ЛИТВИН назвав сьогоднішню позицію офіційної влади щодо подій у Грузії «послідовною у своїй необ’єктивності».

Він розкритикував те, що Україна все більше схиляється у бік однієї зі сторін конфлікту і втрачає можливість бути третьою стороною. Депутат вважає, що сьогодні більшість політичних сил в Україні думають не про міжнародне право, а про те, як забезпечити собі голоси на наступних президентських виборах і з цією метою розколюють країну на прихильників і противників тієї чи іншої сторони конфлікту.

Також В.ЛИТВИН розкритикував те, що деякі країни намагаються використати Україну «як батіг у чужих руках». Він підкреслив, що економічні інтереси рано чи пізно почнуть переважати, а Україна втратить від безпосередньої участі в конфлікті на боці однієї зі сторін.

Депутат переконаний, що сьогодні вирішити конфлікт можна лише шляхом діалогу. Він вважає, що найкраще було б повернутися до так званого “нульового варіанту”, причому це стосується не лише визнання незалежності Абхазії і Південної Осетії, а й Косова.

Крім того, В.ЛИТВИН зазначив, що Україна мала б стати ініціатором скликання різних міжнародних зустрічей по врегулюванню цього конфлікту, зокрема і засідання Ради безпеки ООН на найвищому рівні.

Говорячи про ситуацію в Україні, політик назвав абсурдними розмови про те, що в країні може повторитися “грузинський варіант”. Водночас він висловив переконання, що необхідно наводити жорсткий порядок і присікати будь-які спроби проведення референдумів на території України, в основі яких будуть питання територіальної цілісності країни.

Також В.ЛИТВИН запропонував посилити в Україні контроль щодо існування подвійного громадянства. Він нагадав, що представники очолюваної ним фракції внесли відповідний законопроект на розгляд парламенту. На думку політика, на це потрібно йти, щоб навести лад в країні.