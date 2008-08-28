НУ-НС пропонує Верховній Раді засудити дії Росії проти Грузії

Лідер фракції “Наша Україна – Народна самооборона” В’ячеслав КИРИЛЕНКО пропонує Верховній Раді засудити дії Росії стосовно порушення територіальної цілісності Грузії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі НУ-НС, відповідний проект постанови «Про заяву Верховної Ради України з приводу російсько-грузинського конфлікту» був зареєстрований у парламенті.

У проекті постанови зазначається, що Верховна Рада України глибоко занепокоєна російсько-грузинським збройним конфліктом та його наслідками для Європи та світу.

“Верховна Рада засуджує застосування зброї будь-якою стороною та подальшу ескалацію протистояння. Ми висловлюємо глибокий сум з приводу загибелі людей, а також інших тяжких втрат, яких зазнали різні території Грузії внаслідок бойових дій.

Збройний виступ Російської Федерації проти Грузії, а також наступне визнання Росією незалежності Абхазії і Південної Осетії є безумовним порушенням ключових норм міжнародного права і викликом усьому світові”, - зазначається в проекті документу.

Крім того, В.КИРИЛЕНКО пропонує, аби парламент підтримав миротворчі зусилля Президента України, а також зусилля країн-членів ЄС та НАТО, які сприяли припиненню бойових дій між Росією та Грузією. “Разом з тим очевидно, що російські війська не впоралися з місією миротворців, оскільки взяли участь у бойових діях у якості сторони конфлікту, у тому числі й далеко за межами Абхазії й Південної Осетії. Передумовою міцного миру й стабільності на Кавказі має бути виведення російських військ з усієї території Грузії і заміна російського контингенту в Абхазії й Південній Осетії на миротворчі сили авторитетної міжнародної організації, як то ООН, ОБСЄ, ЄС чи НАТО”, - зазначається в проекті постанови.

Крім того, наголошується, що окремо Верховна Рада висловлює занепокоєння фактом використання бази російського Чорноморського флоту в місті Севастополі для виконання завдань, що несумісні зі статусом перебування Чорноморського флоту на території України.

“Верховна Рада закликає європейське та світове співтовариство до активних зусиль для збереження миру й стабільності в Європі і для забезпечення безумовного дотримання норм міжнародного права й поваги до суверенітету й територіальної цілісності кожної держави”, - наголошується в проекті постанови.