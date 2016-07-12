Сюмар сподівається, що Порошенко все ж підпише закон про визначення російських телепередач неєвропейськими

Про це вона сказала у коментарі УНІАН.

“Розмовляємо, щоб підписали. Очікуємо рішення від Адміністрації президента”, - зазначиала Сюмар.

При цьому вона не виключила, що глава держави може ветувати цей закон, і тоді парламент розглядатиме пропозиції, які надійдуть від президента.

“Я думаю, що закон може бути заветований з певними пропозиціями, і ми можемо прийняти ці пропозиції”, - сказала Сюмар.

Вона також зазначила, що обговорюються різні підходи.

На запитання, чи можливий варіант, що закон набуде чинності без підпису глави держави, оскільки, відповідно до Конституції та законодавства України, якщо закон не підписаний президентом і не заветований через певний термін, то він вступає у дію, Сюмар відповіла: “Зараз ми намагаємося ці процедурні речі з'ясувати і вирішити це питання. Я думаю, що ми його вирішимо”.

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Як відомо, згідно зі статтею 94 Конституції України, ухвалений закон підписує голова Верховної Ради та невідкладно направляє його президентові, який впродовж 15 днів після отримання закону підписує його, беручи до виконання, та офіційно оприлюднює його або повертає закон зі своїми вмотивованими і сформульованими пропозиціями до парламенту для повторного розгляду.

Якщо президент протягом встановленого строку не повернув закон для повторного розгляду, він вважається схваленим президентом і має бути підписаний та офіційно оприлюднений.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 17 травня ухвалила закон про внесення змін до Закону "Про телебачення і радіомовлення" (щодо визначення передач європейського виробництва) (№2766).

У статті 28 Закону "Про телебачення і радіомовлення" встановлюється, що ліцензіати (крім супутникового мовлення) у проміжках часу між 07.00 та 23.00 повинні дотримуватися таких пропорцій між українськими та іноземними передачами: передачі європейського виробництва, а також США та Канади повинні становити не менше 70% загального тижневого обсягу мовлення, у тому числі не менше 50% загального тижневого обсягу мовлення – передачі українського виробництва (раніше йшлося про не менше 80% для програм європейського виробництва); у радіопрограмах музичні твори українських авторів і виконавців повинні становити не менше 50% загального щотижневого обсягу мовлення.

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Для цілей цієї частини передачею європейського виробництва вважається передача, створена однією або декількома юридичними особами-резидентами держав, що ратифікували Європейську конвенцію про транскордонне телебачення.

До передач європейського виробництва, крім випадків, визначених цією частиною, також належать передачі, виготовлені на замовлення юридичних осіб-резидентів держав, що ратифікували Європейську конвенцію про транскордонне телебачення, за умови що безпосереднім виробником таких передач також є особи-резиденти таких держав.

Водночас, у разі якщо передача створена на замовлення або за участю однієї або декількох юридичних осіб-резидентів держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором та/або державою-окупантом, така передача не може вважатися передачею європейського чи українського виробництва.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

20 травня закон підписав голова Верховної Ради.