У Кременчуку "декомунізували" 114 радянських вулиць

Як повідомив УНІАН міський голова Кременчука Віталій Малецький, відповідне розпорядження він підписав сьогодні.

«Підписав розпорядження про перейменування. 114 радянських вулиць перейменовані. Так, вулиця Сербиченка стала вулицею Чумацький шлях, провулок Крупської став провулком Дмитра Тьомкіна, вулиця Чапаєва – вулицею Софійською, вулиця Леніна – Соборною, вулиця Воровського стала вулицею Театральною, вулиця Кірова – Лебединою, вулиця Свердлова – Павлівською. Вулиця Жовтнева стала вулицею Ігоря Сердюка - Героя Небесної сотні, кременчужанина», - сказав міський голова.

Він зазначив, що розпорядження видано на підставі рішення сесії міськради від 16 лютого, яка рекомендувала меру нові назви вулиць.

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«Кременчуцька міськрада ухвалила, що після перейменування у правовстановлюючі документи (на землю, житло) не треба вносити зміни. А довідки для нотаріального завірення міська адміністрація видаватиме безкоштовно», - сказав Малецький.

Довідка УНІАН. 16 лютого сесія міської ради ухвалила рішення про нові назви для вулиць у рамках декомунізації. Однак дане рішення носило рекомендаційний характер для міського голови, який на сьогодні приймає остаточне рішення про перейменування.

Так, згідно із Законом про декомунізацію, міська рада могла дати нові назви вулицям до 21 листопада 2015 року. Оскільки депутати цим правом не скористалися, в даний час і до 21 лютого розпорядження про перейменування може видати одноосібно міський голова. Після вказаної дати - повноваження переходять губернатору.