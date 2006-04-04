В Україні подешевшає грузинське вино?

Грузія має намір обговорити з Україною можливість розширення ринку винної продукції у зв`язку з введенням Росією заборони на ввезення грузинських вин на свою територію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр закордонних справ Грузії Гела БЕЖУАШВІЛІ на спільній з міністром закордонних справ Україна Борисом ТАРАСЮКОМ прес-конференції.

Він назвав «безпідставним і упередженим» ставлення до грузинської винної продукції з боку Росії.

“Ми будемо обговорювати питання з нашими партнерами, зокрема з Україною, щоб розширити ринок грузинських вин в Україні і на території інших партнерів», - сказав Г.БЕЖУАШВІЛІ.

За його словами, Грузія проводить консультації з російською стороною щодо заборони імпорту грузинських вин, і одержала запевнення, що це «технічні питання».

За словами Г.БЕЖУАШВІЛІ, багато питань викликає той факт, що припинено весь експорт грузинських вин із причин невідповідності стандартам.

«Нам дуже не хочеться вірити, що це економічні санкції, але форма ухвалення цих рішень більше схожа на політичні рішення, ніж на технічні й економічні питання», - сказав він.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи є заборона Росії на імпорт грузинських вин «торговою війною», Б.ТАРАСЮК, у свою чергу, зазначив, що він би уникав термінології «торгові війни».

Б.ТАРАСЮК нагадав, що у нас і в минулому були проблеми, пов`язані з торговельно-економічними питаннями з РФ. «Я б не драматизував цю ситуацію, а просто треба дати можливість фахівцям у галузі сільського господарства розібратися і врегулювати ці питання», сказав він.

За словами Б.ТАРАСЮКА, під час сьогоднішніх переговорів міністри обмінялися думками, яким чином обидві країни можуть реагувати на цю ситуацію.

Як повідомляв УНІАН, із 27 березня в Росії діє повна заборона на ввезення вина і виноматеріалів із Молдови і Грузії. Росспоживнагляд припинив дію вже виданих санітарних висновків на продукцію, випущену на території Молдови і Грузії, а також розпорядився вжити заходів із недопущення на територію Росії вина і виноматеріалів, виготовлених у Молдові і Грузії.