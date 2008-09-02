У ЄЦ переживають, що Тимошенко не справиться з наслідками повені

Політична партія “Єдиний Центр” занепокоєний ситуацією навколо ліквідації наслідків паводку у Західній Україні.

Про це йдеться у заяві “Єдиного Центру”, текст якої є у розпорядженні УНІАН.

Зокрема, у заяві відзначається, що при аналізі виконання відновлюваних робіт особливе занепокоєння викликають наступні недоліки: при визначенні вартості відновлення тієї чи іншої будівлі спостерігається гостра відсутність у структурах місцевих органів влади кваліфікованих спеціалістів з капітального будівництва, а також низька професійність проектно-кошторисних бюро. Це призводить до зриву термінів виконання робіт та закладає можливість зловживань при визначенні їх вартості.

Крім того, відновлювані роботи на багатьох невеликих об’єктах призупинені через бюрократичні перепони, які введені урядом Юлії ТИМОШЕНКО. Зокрема, змінено порядок видачі ліцензій на будівельні роботи. У відповідності із нововведенням, вони видаються лише Державною архітектурно-будівельною інспекцією. Одержання такої ліцензії в часі проходить більше кварталу і коштує тисячі гривень, йдеться у заяві.

На думку “Єдиного Центру”, встановлений урядом порядок про розподіл постраждалих будівель на категорії (відповідно, капітальний або частковий ремонт) призводить до численних скарг населення. Також роботу сільських і селищних рад паралізовано численними упередженими перевірками з боку правоохоронних органів, зазначають у партії.

Водночас, автори заяви наголошують, що відсунуто не на другий, а на третій план ремонт зруйнованих закладів освіти, охорони здоров’я і культури. Кошти на це традиційно виділяються по залишковому принципу.

Проаналізувавши ситуацію, “Єдиний Центр” пропонує державним органам влади:

негайно забезпечити місцеві органи влади професійними кадрами, які б могли здійснювати необхідний обсяг робіт по розробці проектно-кошторисної документації і вести авторський і технічний контроль за станом виконання відновлювальних робіт, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів;

відповідною постановою Кабінету міністрів України внести зміни в «Порядок ліцензування певних видів господарської діяльності у будівництві» та відновити видачу ліцензій на проведення незначних обсягів будівельних робіт на обласному рівні;

Кабінету міністрів конкретизувати поділ постраждалих будівель на категорії, а суму компенсації визначати шляхом реальної оцінки нанесених збитків у кожному конкретному випадку;

правоохоронним органам проводити перевірку використання виділених державою коштів на ліквідацію наслідків паводку по факту їх фактичного використання. Узгодити між контролюючими відомствами графік проведення перевірок та не допускати їх дублювання;

негайно розпочати фінансування відновлювальні роботи закладів освіти, охорони здоров’я, культури. Спрямувати на ці цілі, крім бюджетних, ще і благодійні кошти.