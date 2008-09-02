У Кличка придумали, як вберегти Київ «від зазіхань» команди Черновецького

Блок Віталія Кличка ініціює формування реєстру столичних підприємств, що не підлягають приватизації, а їх майно не передається у заставу.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Блоку Кличка, відповідний проект рішення вже підготовлений до розгляду у Київській міській раді.

У Блоці Кличка вважають незаконним масштабний розпродаж 35 комунальних підприємств, який минулого тижня розпочала Київрада. У повідомленні зазначається, що законами України «Про приватизацію державного майна», «Про оренду державного та комунального майна», «Про заставу» чітко визначено ряд об’єктів комунальної власності територіальної громади (в т.ч. і міста Києва), які не підлягають приватизації та не можуть бути передані в заставу. «Зокрема, не може бути приватизований метрополітен та міський електротранспорт», - зауважили у Блоці Кличка.

«Блок Віталія Кличка вимагає від Київради скасувати незаконні рішення сесії від 28 серпня та повернення київській громаді підприємств, вартість активів яких перевищує декілька мільярдів гривень. Це дозволить ефективно керувати комунальним господарством та уникнути ситуації, коли приватні комунальні підприємства однією рукою постійно і безконтрольно викачуватимуть з міського бюджету дотації, а іншою – підвищуватимуть тарифи на послуги ЖКГ», - говориться в повідомленні блоку.

Члени Блоку Кличка вважають, що завдяки створенню реєстру підприємств, що не підлягають приватизації, можна буде уберегти громаду столиці «від подальших зазіхань та розкрадання командою мера».

У Блоці Кличка також не виключають звернення до суду у разі відхилення запропонованого проекту рішення, адже ситуація, що склалася з відчуженням майна громади на останній сесії, як стверджують автори повідомлення, прямо порушує права киян та ряд законодавчих актів.

Як повідомляв УНІАН, Київська міська рада на сесії 28 серпня дозволила приватизацію, зокрема, 75 млн. 997 тис. 940 штук акцій ЗАТ «Хліб Києва», яке знаходиться в комунальній власності, що становить 50% + 1 акція товариства; дозволила продаж комунального пакету акцій ВАТ «АК «Київводоканал» у кількості 178 млн. 748 тис. 500 шт. акцій (25,4%); дозволила приватизацію 57 млн. 982 тис. 839 акцій ВАТ «Київспецтранс» (51% акцій підприємства) і прийняла рішення дозволити продаж комунального пакету акцій ВАТ «Київгаз» у кількості 1 млн. 614 тис. 144 шт. - 28,45%.