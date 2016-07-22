В'ятрович: ухвала Сейму Польщі про "геноцид" є жалем за територіями, а не загибеллю людей

Про це В'ятрович написав на своїй сторінці у Facebook.

"Політичне рішення про геноцид поляків є висловом жалю не за загиблими людьми, а за втраченими територіями. В роки Другої світової значно більше поляків, в тому числі із т. зв. "кресів" загинули від рук нацистів та комуністів, але жодних резолюцій щодо визнання цих вбивств геноцидом польський парламент не розглядав. Натомість звинувачення сформульовані проти українців. Чи не тому, що найбільша частина так званих "кресів" нині є українською територією?", - наголосив В'ятрович.

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Разом з тим в Українському інституті національної пам'яті нагадали, що у 1942-1947 роках точилася Друга польсько-українська війна, яка розгорнулася в рамках Другої світової війни. Війна йшла за українські території, які до 1939 року входили до складу Польщі (Холмщину, Волинь, Галичину), на яких українці хотіли створити власну державу, а поляки бажали відновлення довоєнних кордонів. Проте питання кордонів вирішилося після Другої світової війни без участі українців і поляків, після чого комуністична влада Радянського Союзу та Польщі насильно змінила етнічну конфігурацію західноукраїнських та східнопольських територій.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Сейм Польщі ухвалив постанову, якою визнав події, що розгорнулися на Волині у 1943-45 роках, "геноцидом, вчиненим українськими націоналістами проти мешканців ІІ Речі Посполитої".

Цим документом Сейм проголосив 11 липня національним днем пам’яті жертв цього «геноциду».

8 липня Сенат Польщі ухвалив резолюцію, в якій закликав Сейм встановити 11 липня національним днем пам’яті жертв «геноциду, вчиненого українськими націоналістами проти громадян Другої Речі Посполитої».

Раніше В'ятрович назвав історичним непорозумінням постанову Сейму Польщі про визнання Волинської трагедії геноцидом поляків.