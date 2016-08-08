Єфремов заявляє, що не знайомий з ватажком "ЛНР" Плотницьким

Як передає кореспондент УНІАН, про це Єфремов заявив сьогодні у коментарі журналістам в Апеляційному суді Києва.

“Я не знаю цієї людини”, - сказав Єфремов.

Він також вчергове відкинув усі обвинувачення на його адресу.

Також Єфремов зазначив, що не розуміє, за що сьогодні взяли під варту його колишнього колегу по партії Володимира Медяника.

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“Ця людина робила все, щоб бути добросовіснім депутатом”, - сказав Єфремов.

Як повідомляв УНІАН, Єфремова затримали 30 липня в аеропорту «Бориспіль», звідки він, за даними ГПУ, намагався вилетіти до Відня.

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що Єфремов підозрюється у вчиненні умисних дій з метою зміни кордонів України, причетності до створення терористичної організації «ЛНР» та заволодінні майном «Луганськвугілля».

1 серпня Печерський районний суд Києва заарештував Єфремова на 2 місяці без права внесення застави. Захист екс-«регіонала» оскаржив це рішення.

Сьогодні, 8 серпня, Апеляційний суд переніс на 10 серпня розгляд скарги на арешт Єфремова.

Між тим 7 серпня у справі про посягання на територіальну цілісність України затримали також колишнього народного депутата від ПР Володимира Медяника.

«В рамках справи Єфремова ГПУ затримала наступного фігуранта – екс-нардепа ПР Володимира Медяника», - заявив генпрокурор.

Сьогодні, 8 серпня, суд заарештував Медяника на 60 діб.

У свою чергу Луценко анонсував нові затримання у цій справі. "Це не останнє затримання. У нас достатньо доказів проти цілої групи осіб, які замахнулися на власну державу", - сказав генпрокурор.