Порошенко анонсував масштабну ротацію послів

Фінансування дипломатичної служби в наступному році має бути суттєво збільшена, а українські диппредставництва повинні якісно змінити свою роботу в інформаційному плані.

Президент зазначив, що Росія через свої дипломатичні представництва створює спотворений імідж України за кордоном, тому Україна і партнери нашої держави повинні знайти і запропонувати ефективну протидію цьому.

Звертаючись до дипломатів, Порошенко сказав: "Підвищення іміджу України за кордоном має стати для вас щоденною, рутинної роботою. Головна небезпека - це інформаційний вакуум, коли Україна зникає з не лише з політичних, а й з економічних, інформаційних і культурних «радарів» тієї чи іншої країни. Україна повинна звучати".

Президент поставив завдання дипломатам і особисто міністру закордонних справ Павлу Клімкіну найближчим часом надати йому пропозиції щодо посилення стратегічної комунікації, в тому числі - при плануванні державного бюджету на наступний рік.

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Крім того, Порошенко зазначив, що в умовах військової агресії проти України економити на фінансування дипломатії так само недоцільно, як і заощаджувати в часи війни на армії.

"Я дуже добре обізнаний про фінансові проблеми дипломатичної служби і вважаю таку ситуацію вкрай неприпустимим. Це має бути скориговане при плануванні бюджету. Дипломатія, як і армія, не можуть фінансуватися за залишковим принципом", - сказав президент.

Порошенко зазначив, що в нинішніх умовах військової агресії проти України він, як президент, не має права на помилку при призначенні посла в ту чи іншу країну.

"На моєму столі лежать десятки кандидатів, досьє на яких ми дуже уважно вивчаємо. І вже найближчим часом будуть підписані укази щодо послів в Словаччині, Румунії, Чехії, Білорусі і Казахстані", - сказав Порошенко.

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Також він додав, що планує звільнити послів в деяких країнах. "З іншого боку, є документи на звільнення послів, роботою яких я не задоволений, і які не підходять для виконання складних завдань, які сьогодні стоять перед дипломатичною установою. Щоджо деяких з них я хотів процитувати те, що 200 років тому говорив американський президент Томас Джефферсон: "Вже два роки ми не маємо інформації від посла в Іспанії. Якщо і цього від нього нічого не чути, то доведеться написати йому листа". Такий формат для нас не прийнятний", - заявив Порошенко.