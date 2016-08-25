Українське бюро Інтерполу не отримувало інформацію про затримання Каськіва в Панамі - МВС

Про це речник Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко написав у Facebook.

"Станом на 25 серпня 2016 року інформації про затримання Каськіва В.В. у Панамі на адресу Укрбюро Інтерполу не надходило", - повідомив Шевченко.

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Речник МВС нагадав, що 20 липня 2016 року до обліків Генерального секретаріату Інтерполу за запитом департаменту карного розшуку Національної поліції було внесено клопотання про публікацію червоного повідомлення щодо міжнародного розшуку Каськіва для притягнення його до кримінальної відповідальності.

У зв'язку з цим 1 серпня 2016 року генсекретаріатом Інтерполу було опубліковане червоне повідомлення №А-6987/8-2016 щодо міжнародного розшуку Каськіва з метою його арешту та подальшої екстрадиції в Україну для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України.

Також, за даними речника МВС, згідно з повідомленням Національного центрального бюро Інтерполу в Панамі, 18 серпня 2016 року Каськів був зупинений на кордоні з Коста-Рікою після того, як 17 серпня йому було відмовлено у в’їзді в цю державу.

"НЦБ Інтерполу в Панамі висловило прохання терміново надіслати офіційний запит про тимчасовий арешт з метою подальшої екстрадиції в Україну Каськіва В.В. на адресу Міністерства закордонних справ Панами дипломатичними каналами відповідно до вимог договору між Україною та Республікою Панама про видачу правопорушників від 4 листопада 2003 року. 18 серпня 2016 року на адресу НЦБ Інтерполу в Панамі було надіслано копію запиту Генеральної прокуратури України про тимчасовий арешт Каськіва В.В. та тримання під вартою до надходження запиту про його видачу дипломатичними каналами, як це передбачено відповідним договором", - заявив Шевченко.

Як повідомляв УНІАН, Каськів обіймав посаду голови Держагентства з інвестицій та управління національними проектами України у 2010-2014 роках.

18 серпня на брифінгу в Києві генпрокурор Юрій Луценко повідомив про затримання Каськіва панамськими правоохоронцями.

За даними міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, Каськів вивів з України 255 млн грн.

Наприкінці березня цього року Каськіва було оголошено в розшук у справі про розкрадання державних коштів у 2012-2013 роках (7,5 млн грн) за укладеним Каськівим договором про надання рекламних послуг із ТОВ.

За даними ГПУ, Каськів розшукується за злочини, передбачені ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах) та ч. 2 ст. 366 ККУ (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки).

20 серпня заступник генпрокурора Євгеній Єнін заявив, що ГПУ направила до Панами клопотання про екстрадицію Каськіва. «Буквально в перший же день після затримання Каськіва ми поінформували в терміновому порядку компетентні органи Республіки Панама про те, що в нас є кримінальне провадження стосовно Каськіва, про те, що ми звернемося найближчим часом з проханням щодо його екстрадиції. І можу вас поінформувати, що наше клопотання про видачу Каськіва вже було передано до Міністерства закордонних справ України, і тепер вже дипломатичними виконавцями зазначені документи будуть скеровані до панамської сторони», - сказав тоді Єнін.

У блозі на сайті «Української правди» сам Каськів написав, що він не оголошувався в розшук Інтерполом.