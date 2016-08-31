У вигнаній з G8 Росії запевняють, що "абсолютно задоволені" форматом "двадцятки"

14:29, 31 серпня 2016
Політика
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Прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков заявив, що для Росії є цікавішим формат G20, ніж формат G8.

REUTERS

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав журналістам.

"Російська сторона на даний момент абсолютно задоволена форматом "двадцятки", - сказав Пєсков.

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За його словами, G20 краще відображає розстановку сил на світовій арені і РФ дозволяє розкрити свій потенціал.

Як повідомлялося, за повернення Росії в формат G8 виступив глава МЗС Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер. "Якщо на сході України і в переговорах щодо припинення вогню в Сирії буде досягнуто прогресу, "Велика сімка" зможе обговорити це питання з Москвою", - заявив Штайнмайєр.

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