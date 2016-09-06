В АП впевнені, що Євросоюз завтра продовжить санкції, накладені за порушення суверенітету України

Про це заявив заступник глави Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв в ефірі проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії». За його словами, санкції проти Росії повинні залишатися доти, доки Мінськ не буде виконаний і поки не буде відновлена територіальна цілісність України.

«По суті санкції були введені як відповідь на агресію Росії та окупацію території, тому, відповідно, вони повинні бути скасовані тільки після того, як територіальна цілісність України буде відновлена», - заявив Єлісєєв.

«Хочу анонсувати, що буквально завтра буде ухвалено важливе рішення в рамках робочих органів ЄС, і 15 вересня воно буде оголошено, про те, щоб продовжити на наступні шість місяців персональні санкції стосовно 146 громадян РФ і 37 юридичних суб'єктів, які мають відношення до окупації Донбасу», - додав він.

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«Це дуже важливо, тому що на тлі нещодавнього рішення американської сторони про розширення санкцій стосовно російських компаній і російських громадян, це рішення створює хороший клімат для рішення ЄС для продовження більш жорстких секторально-економічних санкцій», - вважає заступник глави Адміністрації президента.

Як повідомляв УНІАН, 9 березня Євросоюз продовжив ще на півроку санкції, застосовані 17 березня 2014 року Радою ЄС до фізичних та юридичних осіб за дії, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України».

Серед них - так званий глава окупованого Росією Криму Сергій Аксьонов, інші так звані «посадові особи» Криму і Севастополя, лідери терористів Денис Пушилін, Андрій Пургін, Олександр Бородай, Арсеній Павлов (Моторола) та Ігор Гіркін, екс-народний депутат Олег Царьов. Загалом у списку 146 осіб.

Серед компаній – порти Феодосії, Севастополя, Керчі, так звана «народна міліція Донбасу», санаторій «Нижня Ореанда», національне виробничо-аграрне об'єднання «Масандра», Національний інститут винограду і вина «Магарач» і Російський національний комерційний банк. Загалом у списку 37 компаній.