Аваков про підпал "Інтера": держава має припиняти роботу каналів, які провокують власний народ на таке

Про це він заявив в інтерв'ю на "24 каналі", коментуючи ситуацію навколо пожежі в будівлі телеканалу "Інтер", яка сталася 4 вересня.

"Ми постараємося забезпечити порядок у нашій країні, щоб журналісти могли працювати і телекомпанії могли працювати, щоб їх не спалювали, але функція держави є ще одна, не тільки поліцейська – забезпечувати так, щоб на території країни не працювали канали, які провокують власний народ на такі вчинки, а ми це маємо, очевидно", - заявив Аваков.

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"Я думаю, що якщо ви сидите в центрі Києва і виступаєте з антиукраїнськими гаслами, – це не свобода слова, це диверсія проти країни, і такі люди заслуговують покарання. Якщо у нас немає покарання для таких людей – ми незріле суспільство, нам потрібно виробити механізми, за яких у нас не було б таких провокативних ситуацій", - додав Аваков, відповідаючи на запитання журналістки, чи винен сам "Інтер" у тому, що його підпалили.

Як повідомляв УНІАН, 4 вересня в приміщенні телеканалу "Інтер" на вулиці Щусєва, 26 сталася пожежа. Пожежі передував мітинг біля будівлі телеканалу. Активісти вимагали припинити роботу каналу, звинувачуючи "Інтер" у тому, що він працює як пропагандистський ЗМІ Росії.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, в будівлі було кілька загорянь.

За фактами подій 4 вересня поліція відкрила провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) і ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

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Президент Петро Порошенко доручив генеральному прокурору Юрію Луценку взяти розслідування подій, що сталися біля будівлі "Інтера", під особистий контроль.

Глава держави також доручив міністру внутрішніх справ Авакову докласти максимальних зусиль для забезпечення правопорядку на вулицях Києва та в цілому в Україні і тримати ситуацію на контролі.

В Європейському Союзі закликали до повного і незалежного розслідування подій, що відбулися в Україні навколо телеканалу "Інтер".