У Росії визнали нові санкції США "безпрецедентними за охопленням"

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на брифінгу в Москві заявила офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова.

Вона зазначила, що «під приводом української кризи» під нові санкції США 1 та 6 вересня потрапили 11 громадян РФ і 107 юридичних осіб.

За її словами, санкції стали «безпрецедентними за охопленням».

Як сказала Захарова, ці рішення ухвалені адміністрацією США, яка «на злеті своєї діяльності» продовжує «трощити двосторонні відносини під приводом подій навколо Криму і Донбасу».

Захарова висловила обурення санкціями проти московського басейну «Чайка», який розташований поряд із дипломатичною академією й послугами якого користуються російські дипломати.

«Звичайно, якщо говорити про ефект від таких санкцій... Ну який від них ефект? Жодного. І мені здається, в Білому домі це усвідомлюють і визнають. Не вдалося розірвати економіку (Росії) на шматки, з цим завданням навіть Білий дім не впорався», - впевнена Захарова.

«Політика ізоляції Росії на міжнародній арені зазнала краху. Це просто абсурд: з одного боку, чекати нових зустрічей і щодня телефонувати в Москву - просити сприяння у розв’язанні міжнародних криз, а потім говорити про ізоляцію», - сказала вона.

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Захарова стверджує, що не Росія звертається до США, а американська сторона «весь час просить допомоги щодо підключення до того чи іншого врегулювання» регіональних і світових конфліктів, які «вони самі розпалили».

«Ми розуміємо, що за цим стоїть спроба зберегти обличчя перед власною публікою, підбадьорити союзників, які стогнуть від тих витрат, які вони понесли через цю політику. Звичайно ж, грає внутрішньополітичний фактор», - впевнена Захарова.

«Ілюзій про те, що на РФ можна натиснути, не має бути ні в кого, в тому числі адміністрації Барака Обами», - наголосила вона.

Як повідомляв УНІАН, 1 вересня Мінфін США вніс до санкційних списків, складених у зв'язку з анексією Криму і агресією РФ проти України, прізвища ще 17 людей і назви 20 компаній, зокрема, компаній-підрядників з будівництва Керченського мосту, а також чиновників і представників силових структур із тимчасово окупованого Криму, представників бойовиків на Донбасі.

Пізніше Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США визначило новий список російських компаній, на які будуть накладені обмеження через порушення Росією міжнародного законодавства (анексію Криму) та підігрівання конфлікту на сході України.

Йдеться про 81 компанію, представлену під 86 найменуваннями. Більша частина з них зареєстрована в Росії та в Криму, чотири компанії - в Індії й Гонконгу.

Більшість компаній вже перебувають під санкціями Мінфіну США. BIS самостійно включив до списку 11 найменувань, зокрема, компанії з групи «Ангстрем», «Радіоекспорт», «Пермську науково-виробничу приладобудівну компанію», НВК «Гранат», «Мікран» і «Мікрон».

Мінторг США пояснив внесення цих 11 компаній до списку тим, що вони працюють у «російському збройному секторі або супутніх секторах матеріально-технічного забезпечення». Правовою основою для внесення компаній до списку названо указ 13661 президента США Обами про «кримські» санкції.