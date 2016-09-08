"Умовно переїхав до РФ": Азарова відправили отримувати пенсію з російської каси

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава Мінсоцполітики сказав журналістам після засідання уряду в четвер.

"Якщо застосовувати норми законодавства, враховуючи, що Микола Янович офіційно знаходиться не на території України, то далі порядок виплати пенсій регулюється угодою між країнами СНД 1992 року. Там передбачено, що, якщо людина, громадянин України, умовно переїхала до РФ, то пенсія виплачується Російською Федерацією", - сказав міністр.

Читайте також"Гроші" з'ясували найпопулярніші країни, куди тікають українські корупціонери

Рева також зазначив, що законами України передбачено, що у разі виїзду на постійне проживання за кордон громадянин, якому призначена пенсія в Україні, може претендувати на її отримання за шість місяців вперед.

Як повідомляв УНІАН, раніше віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко повідомив, що Подільський районний суд Києва зобов'язав Пенсійний фонд відновити нарахування та виплату пенсії екс-прем'єр-міністру України Азарову.