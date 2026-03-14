Росія масовано атакувала Київщину: загинули люди, почались перебої зі світлом

Пошкоджені гуртожиток та багатоповерхівка.

Росія цієї ночі здійснила масовану атаку на Київську область ракетами та дронами, є руйнування у кількох районах, загиблі та поранені.

Спочатку голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник повідомив про двох загиблих та чотирьох поранених, однак згодом написав, що кількість загиблих зросла до трьох.

Двоє людей загинули у Броварському районі, що один загиблий – у Вишгородському.

Загалом наслідки атаки окупантів зафіксовано у чотирьох районах області.

Так, у Броварському районі пошкоджені будівля гуртожитку, виробництва та складські приміщення.

В Обухівському районі пошкоджено технічне приміщення багатоповерхівки, також поруч загорілися автомобілі.

У Бучанському районі внаслідок атаки виникла пожежа приватного будинку.

У Вишгородському районі горять складські приміщення, пошкоджено багатоквартирний житловий будинок.

"На місцях працюють усі оперативні служби – рятувальники, медики, поліція. Робимо все можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки атаки і допомогти людям", - зазначив Калашник.

Також у Києві та області почалися перебої зі світлом. Зокрема, ДТЕК повідомляє про застосування екстрених відключень у Києві та в Бучанському районі.

Удари РФ по Україні

У ніч на 7 березня російські війська завдали удару по п’ятиповерхівці в Харкові новою ракетою "Изделие 30". Внаслідок атаки загинули понад десяток людей.

Удар зруйнував під’їзд будинку з першого по п’ятий поверх. Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що російські військові прицільно атакували житлову будівлю. За попередніми даними, ракета була випущена з літака та мала потужну бойову частину.

11 березня росіяни завдали удару безпілотником по будівлі районного управління поліції у місті Шостка Сумської області, понад 20 поліцейських поранені.

