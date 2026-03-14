Новий лідер Ірану досі не вийшов з тіні: в CNN пояснили, хто насправді керує країною

Реальна влада в Ірані під час війни може бути зосереджена у силових структурах, навіть без публічної участі нового верховного лідера.

Після призначення верховним лідером Ірану Моджтаба Хаменеї уже майже тиждень не з’являється на публіці. За цей час іранці не бачили його виступів і не чули голосу нового керівника держави, що викликало дискусії про те, хто фактично керує країною під час війни, пише CNN.

Лідер залишається в тіні

Першу заяву, яку приписують новому лідеру, було зачитано по державному телебаченню. Проте наступного дня – під час традиційної п’ятничної молитви та відзначення Дня Аль-Кудс – він так і не з’явився.

За інформацією джерел, близьких до ситуації, Хаменеї отримав травми під час перших ударів США та Ізраїлю, унаслідок яких загинув його батько – колишній верховний лідер Алі Хаменеї – а також кілька високопоставлених військових командирів.

Відео дня

Повідомляється, що він зазнав перелому стопи, забою ока та незначних поранень обличчя.

Суперечливі заяви про стан лідера

Син президента Ірану Масуд Пезешкіян повідомив, що новий лідер поранений, але перебуває в безпечному місці та почувається добре.

Водночас міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Хаменеї "ймовірно спотворений", не надавши доказів. Ізраїльські представники раніше попереджали, що будь-який новий верховний лідер Ірану може стати потенційною ціллю.

Попри відсутність нового керівника, тисячі прихильників режиму виходять на вулиці, присягаючи йому на вірність. Такі демонстрації відбуваються наприкінці священного місяця Рамадан.

Водночас критики влади висміюють ситуацію. У соціальних мережах поширюються меми та згенеровані штучним інтелектом відео з Хаменеї, оскільки реальних записів із ним майже немає.

Хто насправді керує країною

Аналітики вважають, що навіть без публічних виступів верховного лідера система влади Ірану може функціонувати. Значну роль у керуванні країною під час війни відіграють силові структури, зокрема Корпус вартових Ісламської революції.

За словами експертів, саме ці інституції можуть визначати воєнну стратегію, тоді як призначення Хаменеї на посаду забезпечує політичну легітимність для дій військового керівництва.

Іранський лідер переховується - останні новини

Як повідомляв УНІАН, США пропонують винагороду в розмірі до 10 мільйонів доларів за інформацію про ключових керівників Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Ірану та його підрозділів.

За даними ЗМІ, Моджтаба Хаменеї може володіти розгалуженою мережею нерухомості в Європі на суму понад 130 мільйонів доларів. Вказується, що він може мати елітні апартаменти в Лондоні та готель у Франкфурті-на-Майні. Як стверджується, нерухомість Хаменеї оформив через мережу підставних компаній і вона офіційно не записана на ім’я іранського лідера.

Примітно, що в Лондоні у Хаменеї є дві квартири неподалік від посольства Ізраїлю. На думку експертів з безпеки, це житло може використовуватися для спостереження за дипломатичною установою.

Вас також можуть зацікавити новини: