'Криптоцар' Трампа закликав оголосити перемогу США та завершити війну в Ірані, – FT

Радник Трампа побоюється ескалації конфлікту та застосування Іраном ядерної зброї, що зробить регіон Перської затоки непридатним для життя.

Радник президента США з питань штучного інтелекту та криптовалюти Девід Сакс заявив про слушний момент для оголошення перемоги Штатів над Іраном і виходу з конфлікту. Він сказав про це в подкасті All-In, пише Financial Times.

Сакс висловив побоювання, що Ісламська Республіка продовжить наносити удари по нафтових і газових об'єктах у країнах Перської затоки, що зробить регіон практично непридатним для життя.

"[Подальша ескалація] може зробити регіон Перської затоки майже непридатним для життя. Це був би справді катастрофічний сценарій", – сказав Сакс, особливо звернувши увагу на Саудівську Аравію.

Відео дня

Також він додав, якщо війна на Близькому Сході триватиме тижнями або місяцями, це може призвести до знищення Ізраїлю. "Системи ППО Ізраїлю можуть бути виснажені… І тоді виникає побоювання, що він може ескалувати війну, замислившись про застосування ядерної зброї", – сказав Сакс.

Видання називає слова криптоінвестора першим публічним сигналом невдоволення американською військовою кампанією всередині адміністрації Трампа. Аналітики відзначають, що заява Сакса пролунала після того, як Іран пригрозив завдати ударів по об'єктах Google, Microsoft, Palantir, IBM, Nvidia та Oracle й інших американських компаній на Близькому Сході.

Як реагує на ескалацію в Ірані адміністрація Трампа

Генеральний інспектор Держдепу США цього місяця надіслав листа сенаторам від Демократичної партії Елізабет Уоррен та Еліссі Слоткін, що розглядає їхній запит про розслідування причетності спецпосланця Трампа Стіва Віткоффа та радника президента США з питань штучного інтелекту та криптовалют Девіда Сакса до рішення дозволити експорт передових чіпів американського виробництва в ОАЕ. Робота Віткоффа і Сакса з цього питання привернула увагу сенаторів через повідомлення про їхні фінансові зв'язки з ОАЕ у сфері криптовалют.

Високопоставлені чиновники в Білому домі вважають, що президент США бачить у голові Пентагону Піті Хегсеті свою страховку і свідомо зайняв більш помірковану позицію щодо війни, заохочуючи свого міністра оборони продовжувати бити в барабани. Тиждень тому Хегсет заявив, що війна "тільки починається". Всього через кілька годин президент США оголосив, що війна "практично завершена", що іранські збройні сили фактично знищені і що вона може закінчитися "дуже скоро".

Віцепрезидент Джей Ді Венс скептично поставився до удару США по Ірану напередодні рішення президента Дональда Трампа розпочати війну. Як повідомили Politico з посиланням на високопоставлених чиновників адміністрації Трампа, Венс "скептично налаштований", "турбується про успіх" і "просто виступає" проти війни в Ірані.

