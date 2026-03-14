Таке рідко трапляється: українська ППО збила всі крилаті ракети РФ під час атаки, – Ігнат

Під час атаки Росія застосувала близько 500 засобів повітряного нападу.

Українська протиповітряна оборона під час чергового масованого удару Росії змогла збити всі крилаті ракети, якими атакував ворог. Про це повідомив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

За його словами, під час атаки Росія застосувала близько 500 засобів повітряного нападу. Серед них були ракети, що летять по балістичній траєкторії – "Іскандер-М", а також дві протикорабельні ракети "Циркон".

По балістичних цілях працювали комплекси Patriot, завдяки чому вдалося перехопити більшість таких ракет. Водночас українські сили ППО досягли рідкісного результату – стовідсоткового збиття крилатих ракет, зокрема типів Х 101 та "Калібр".

"Передусім це заслуга пілотів – відзначає командувач Повітряних Сил роботу льотчиків F-16 та інших, які більшу частину крилатих ракет сьогодні збили. Також зенітники 96-ї Київської зенітно-ракетної бригади попрацювали непогано саме в збитті ракет", - сказав Ігнат.

Крім того, вагомі результати показали екіпажі дронів-перехоплювачів та зенітних дронів, якими вдалося знищити значну частину ударних БпЛА. До відбиття атаки також долучалися вертольоти армійської авіації та підрозділи мобільних вогневих груп, які мають десятки збитих цілей.

Атака Росії 14 березня – що відомо

У ніч на 14 березня Росія завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет наземного та морського базування. Усього радіотехнічними військами Повітряні Сили зафіксували 498 засобів повітряного нападу, з них збили 460 цілей.

Голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник повідомив, що внаслідок атаки загинуло 4 людей. 15 жителів області постраждали від ворожого обстрілу, троє з них перебувають у важкому стані.

