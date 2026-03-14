ЗСУ 'душать' російські сили на передовій за допомогою нової стратегії, - The Telegraph

Українські атаки БПЛА унеможливлюють швидке перекидання особового складу та техніки росіян для підтримки наступальних операцій.

Україна відмовилася кидати війська в бій, щоб протистояти невпинним хвилям російської живої сили, і замість цього обрала інший шлях до перемоги – ретельно сплановану кампанію з використанням безпілотників. Тепер ця стратегія починає приносити свої плоди, пише The Telegraph.

Зазначається, що українські БПЛА "душать" російські передові сили, збільшуючи так звану "зону ураження" втричі в деяких районах. Мета проста: унеможливити для російських військ перекидання особового складу та техніки достатньо швидко для підтримки наступальних операцій.

За словами експертів, українські безпілотники тепер здатні вражати цілі на відстані до 150 кілометрів від лінії фронту, порівняно з приблизно 50 кілометрами кілька тижнів тому, розширюючи зону ураження до безпрецедентної глибини. Межі цієї зони мінливі та зигзагоподібні залежно від позицій елітних підрозділів українських безпілотників.

"Безпілотники постійно стежать, постійно завдають ударів. Це сповільнює їх, порушує їхній ритм і дає нам простір для контролю поля бою, не відправляючи людей на вірну смерть", – розповів The Telegraph солдат одного з українських батальйонів безпілотних систем.

Як зазначила керівниця російської групи в Інституті вивчення війни Катерина Степаненко, це вимагає часу і величезної кількості планування, але в результаті ця кампанія стала поворотним моментом у веденні безпілотної війни на полі бою.

Важкі ударні дрони

ЗСУ розгорнули важкі безпілотні бомбардувальники для ураження ключових російських систем, включаючи системи радіоелектронної боротьби, зенітні установки та обладнання, що дозволяє Росії завдавати ударів або перехоплювати безпілотники.

"Важкі бомбардувальники-безпілотники дають перевагу, оскільки вони здатні переслідувати спеціалізовані цілі. Підриваючи та придушуючи ці російські засоби, українські сили створюють умови, в яких більше безпілотників можуть літати на великих відстанях, не будучи перехопленими або придушеними", – каже Степаненко.

Знищення російської ППО

Знищення російських систем ППО, включаючи моделі "Бук", "Тор" і "Панцир-С1", послабило російську оборону, відкрило повітряний простір для безпрецедентної кількості легких дронів, які найбільше схильні до впливу засобів радіоелектронної боротьби.

Нестача засобів ППО також змусила росіян покладатися на застаріле обладнання, повідомили The Telegraph солдати на передовій.

Дімко Жлуктенко, солдат і аналітик 413-го полку безпілотних систем України, сказав: "У деяких випадках російські підрозділи, як повідомляється, знімали багатоствольні кулеметні установки зі старих радянських ударних вертольотів... і встановлювали їх на саморобні вантажівки з кулеметами для боротьби з безпілотниками".

При цьому ЗСУ не тільки розширюють зону ураження великою кількістю безпілотників, але й використовують цю можливість для проведення цілеспрямованої кампанії проти російської техніки та логістичних вузлів, щоб ускладнити перекидання техніки Москвою ближче до лінії фронту, зазначається в статті.

Мета полягає в тому, щоб змусити російські війська долати великі відстані пішки, щоб дістатися до своїх позицій, що в кінцевому підсумку послабить їхню здатність утримувати оборонні лінії.

"Думаю, результати говорять самі за себе. Росія втрачає величезну кількість рідкісних систем ППО, радарів, і немає можливості швидко їх поповнити", – каже Дмитро Жлуктенко.

Ситуація на фронті

9 березня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підкреслив, що Сили оборони продовжують просуватися вперед на Олександрівському напрямку. Він зазначив, що ЗСУ намагаються перехопити ініціативу.

Водночас, за даними моніторингового проєкту DeepState, загарбники збільшують сили в районі Гуляйполя. Фіксується зростання динаміки штурмових дій з боку ворога. Хоча екс-речник Генерального штабу Збройних сил України Владислав Селезньов прогнозує, що цілком можливо, Сили оборони зможуть заманити російські війська в котли на цьому напрямку.

