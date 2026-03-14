Ціна війни для Трампа виявилася занадто високою, але він не планує зупинятися, - WSJ

Планів щодо виведення військ немає – до регіону направляються нові морські піхотинці та військові кораблі.

Війна в Ірані стала найсмертоноснішою військовою операцією за два терміни Трампа. Щонайменше 13 американців загинули, у тому числі шестеро в результаті аварії в четвер літака-заправника ВПС. Щонайменше 140 американців отримали поранення під час конфлікту. При цьому операція США обходиться в мільярди доларів на тиждень і загрожує американській економіці, викликаючи побоювання щодо стагфляції, безвихідної ситуації стагнації зростання та високої інфляції.

Як пише The Wall Street Journal, деякі з зовнішніх радників Трампа закликають його знайти вихід із ситуації, але президент не планує негайно припиняти війну, натомість наполягаючи на продовженні ударів по іранських військових і проксі-силах.

"За словами людей, обізнаних із ситуацією, президент і деякі радники були здивовані масштабом і розмахом заходів у відповідь Ірану, які включали запуск ракет і безпілотників по країнах регіону від Азербайджану до Оману", – зазначає WSJ.

Крім того, союзники в Перській затоці також обурені діями США. Вони звинувачують адміністрацію Трампа у розв'язанні війни, яка поставила їх під приціл і зруйнувала їхній імідж розкішного, сприятливого для бізнесу місця, вільного від хаосу в регіоні. Цього тижня Трамп у приватному порядку телефонував цим лідерам, зазначають джерела.

У США волатильність цін на бензин і нафтовий ринок призвела до найбільшого в історії випуску нафти зі світових стратегічних резервів, що викликало невдоволення нафтових компаній, які прагнуть до зниження коливань цін.

Два варіанти розвитку подій

На думку аналітиків, перед Трампом стоїть складний вибір: або припинити бойові дії і залишити ослаблений режим, який, ймовірно, відновить свій арсенал і буде тероризувати регіональних союзників, або продовжити бомбардування, ризикуючи зіткнутися з більш широкою нестабільністю, новими жертвами і політичним протестом серед виборців:

"Однак американські офіційні особи приватно заявляють, що планів щодо виведення військ немає – до регіону направляються нові морські піхотинці та військові кораблі – і деякі очікують, що бойові дії триватимуть кілька тижнів або довше".

Водночас, за словами чиновників, існує й інший сценарій: Трамп просто оголошує про перемогу і припиняє боротьбу.

Раніше CNN писав, що Дональд Трамп і його команда неправильно оцінили готовність Тегерана піти на ескалацію. Зокрема, для Білого дому і Пентагону стало сюрпризом рішення іранців перекрити Ормузьку протоку.

Також повідомляється, що в адміністрації Трампа стався розкол – міністр оборони США Піт Хегсет виступив на захист віцепрезидента Джей Ді Венса, який скептично поставився до ідеї операції в Ірані.

