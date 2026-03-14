США використовують досвід України для боротьби з іранськими дронами, – NYT

У США не сприймали український досвід серйозно, доки іранські безпілотники не почали вбивати американських солдатів.

Сполучені Штати поспішають поставити на Близький Схід тисячі перехоплювачів Merops для захисту військ від іранських ударних безпілотників. Про це повідомили The New York Times три американські військові чиновники, які говорили на умовах анонімності.

Merops – система протидії безпілотникам, яка стала критично важливою для оборони України, була розроблена за участю українських бійців і колишнього гендиректора Google Еріка Шмідта. У ній використовуються невеликі й дешеві перехоплювачі для знищення тисяч російських ударних безпілотників великої дальності. Завдяки цьому було врятовано десятки життів бійців ЗСУ та мирного населення.

Висока вартість протидії дронам

За словами офіційних осіб, які вирішили залишитися анонімними, це рішення підкреслює обмеженість існуючих американських систем ППО. Вони призначені головним чином для захисту від швидко рухомих балістичних ракет і часто дозволяють повільним дронам прориватися крізь оборону, що призводить до загибелі та поранень. Та й вартість протидії – питання економіки.

Один з американських чиновників заявив, що Україна "чотири роки засвоювала ці уроки, проливаючи кров", але в США не сприймали український досвід серйозно, поки іранські безпілотники не почали вбивати американських солдатів.

Для України цей інтерес до знань, здобутих кров'ю, є своєрідним підтвердженням правоти президента Володимира Зеленського, який запропонував використовувати досвід ЗСУ в сучасних реаліях ведення війни. Представники адміністрації Трампа вважають, що Україна – це найбільша у світі лабораторія технологій, які визначатимуть майбутнє війни. Тепер, з початком ескалації в Ірані, світ починає розуміти їхню точку зору.

Користь українських розробок на полі бою

Окрім використання американцями системи Merops, Україна, за словами Зеленського, направила власні безпілотники-перехоплювачі та групу фахівців для захисту американської військової бази в Йорданії.

"Вони розуміють, що Україна може бути корисною, що наш досвід цінний і що ми дійсно можемо допомогти захистити людей", – заявив Зеленський у недавньому інтерв’ю газеті The New York Times.

"На жаль, у нас є певний досвід, – сказав Георгій Цхакая, радник міністра оборони України. – Ми не прагнули бути кращими в тих сферах, де ми кращі, але оскільки ми кращі й маємо найбільший досвід, ми дуже хочемо допомагати й підтримувати наших партнерів у всьому цивілізованому світі".

За словами одного з американських чиновників, з початку війни з Іраном два тижні тому Сполучені Штати вже випустили близько 800 ракет Patriot, що більше, ніж Україна випустила за весь час війни.

Вартість одного безпілотника-перехоплювача, що запускається пневматичним способом і керується дистанційно пілотом із землі, становить менше 20 тисяч доларів. Його ефективність доведена в Україні, заявили американські та українські офіційні особи. За їхніми словами, ця система стала першою у своєму роді, застосованою на полі бою, і саме вона знищила близько 90% "Шахедів" до того, як були введені в експлуатацію інші аналогічні системи.

За словами одного з представників міністерства оборони, однією з причин, через яку Пентагон вирішив відправити систему Merops на Близький Схід, є те, що компанія Perennial Autonomy, заснована Шмідтом для виробництва цієї системи, "має великі можливості для масштабування". Це зменшить навантаження на системи Patriot та інші системи оборони, яких зараз не вистачає.

Використання досвіду ЗСУ

За словами чиновника, у найближчі кілька тижнів на Близький Схід мають бути поставлені тисячі перехоплювачів.

"Я провів багато часу в Україні, намагаючись зрозуміти майбутнє війни, і думаю, розумію, що станеться", – заявив Шмідт на Мюнхенській конференції з безпеки в лютому. За його словами, кораблі, бронетехніка та літаки стануть дедалі автономнішими і працюватимуть на основі штучного інтелекту, здатні як захищатися, так і атакувати противника.

Ще до війни з Іраном українські експерти почали навчати війська США та інших союзників використанню системи Merops та аналогічних систем, повідомили американські офіційні особи. Після того, як у вересні 2025 року близько двох десятків російських безпілотників перетнули кордон Польщі, систему Merops було розгорнуто там і в Румунії, де російські дрони також іноді порушують кордон. У січні американські війська почали тренування з використання цієї системи на полігоні Графенвер у східній Баварії, повідомив один із чиновників.

Для України це поворотний момент, оскільки вона тривалий час покладалася на військову допомогу Заходу у своїй боротьбі з Росією.

Пропозиції України у боротьбі з іранськими безпілотниками

Фахівець зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики Юрій Богданов вважає, що чим швидше українські дрони-перехоплювачі зможуть ефективно працювати на Близькому Сході, тим швидше падіння цін на нафту призведе до вичерпання грошових коштів у Росії.

Під час повномасштабної війни з РФ Україна отримувала військову допомогу від США та європейських союзників. Однак зараз, коли на Близькому Сході триває конфлікт, уряд України пропонує ключову технологію для перехоплення БПЛА, які загрожують нафтовим об’єктам і судноплавству в регіоні.

Українські системи боротьби з дронами привертають увагу країн Перської затоки та інших держав завдяки ефективності, низькій вартості та досвіду операторів.

Президент США Дональд Трамп у телефонному інтерв'ю Fox News заявив, що американські військові мають достатній досвід у сфері безпілотників і не потребують допомоги України, незважаючи на її значний бойовий досвід боротьби з дронами.

