'Критичний напрям': Зеленський відреагував на нічну атаку РФ по Україні

За словами президента, у Європі потрібно розвинути виробництво ракет для ППО.

У низці областей України триває ліквідація наслідків масованого російського удару. Основною ціллю для росіян була енергетика Київської області, проте є також влучання у житлові будинки та цивільні підприємства. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Основною мішенню для росіян була енергетика Київського регіону, але є, на жаль, також влучання та пошкодження звичайних будинків, шкіл, цивільних підприємств. Станом на цей час відомо про чотирьох загиблих людей. Мої співчуття всім рідним та близьким. Багато поранених, і люди ще звертаються до медичних працівників" - написав президент.

За його словами, за ніч росіяни застосували близько 430 дронів різних типів і 68 ракет, з них 13 балістичних. За попередніми даними, 58 із них були збиті нашою системою ППО.

Зеленський наголосив, що кожна така ніч російських ударів є нагадуванням для всіх наших партнерів, що системи протиповітряної оборони та ракети – "це фактично щоденна потреба".

"Кожна домовленість для постачання ракет не може очікувати – усе треба реалізовувати якнайшвидше. Наші домовленості для збільшення виробництва ракет ППО – це критичний напрям, і на цьому напрямі потрібно 100 відсотків уваги", - наголосив глава держави.

Зеленський зазначив, що Росія буде намагатись скористатися війною на Близькому Сході, щоб зруйнувати більше в Україні, саме тому потрібно свідомо ставитися до реального рівня загрози і відповідно готуватися.

"Нам у Європі потрібно розвинути такі виробництва ракет для ППО – і особливо проти балістики – та всіх інших необхідних систем, які дозволять реально захищати життя, що б не відбувалося в будь-якій іншій частині світу", - додав президент.

Атака РФ по Україні 14 березня

Росія в ніч на 14 березня здійснила масовану атаку на Україну. Основним напрямком удару була Київська область – зафіксовано руйнування у кількох районах, є загиблі та поранені.

Голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник повідомив про чотирьох загиблих людей, 15 жителів області постраждали від ворожого обстрілу.

За даними Повітряних Сил, усього ворог спрямував на цю атаку 498 засобів повітряного нападу, з них збили 460 цілей - 58 ракет та 402 безпілотники різних типів.

