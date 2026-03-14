КНДР запустила десяток балістичних ракет у напрямку Японії

Японія розпочала аналіз запуску та створила антикризовий штаб після нових ракетних випробувань КНДР.

Північна Корея здійснила запуск приблизно десяти балістичних ракет у напрямку Японського моря. Про це повідомило Міністерство оборони Японії.

За даними японського оборонного відомства, ракети були запущені о 13:24 за місцевим часом із району західного узбережжя КНДР у північно-східному напрямку. Радіолокаційні системи Сили самооборони Японії зафіксували цілі майже одразу після старту.

Попередні оцінки свідчать, що ракети пролетіли приблизно 340 кілометрів і досягли максимальної висоти близько 80 кілометрів.

Відео дня

За інформацією японської сторони, усі снаряди впали у воду поза межами виключної економічної зони Японії.

Прем’єр-міністр Фуміо Кішіда доручив урядовим структурам активізувати збір та аналіз інформації, а також забезпечити готовність до можливих непередбачуваних ситуацій.

При офісі глави уряду вже розпочав роботу спеціальний антикризовий штаб, який координує дії міністерств і екстрених служб.

Попередні випробування цього року

Раніше, 4 січня 2026 року, Північна Корея уже проводила ракетні випробування. Тоді перший запуск був зафіксований радарами Сили самооборони Японії о 07:54 із західного узбережжя країни.

Крім того, днями лідер Північної Кореї Кім Чен Ин разом зі своєю 13-літньою донькою випробував нові пістолети під час інспекції заводу з виробництва легкої зброї.

Вас також можуть зацікавити новини: