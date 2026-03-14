'Живий щит' Трампа: Хегсетом можуть 'пожертвувати' через війну проти Ірану, - The Telegraph

Поки Трамп заявляє про швидке завершення місії, Хегсет продовжує бити у барабани війни.

Коли президент США Дональд Трамп вирішив розпочати війну з Іраном, він вирішив повідомляти про причини цього переважно в коротких розмовах із журналістами, які додзвонювалися йому на особистий номер. Безсистемний підхід американського лідера створив вакуум, у який увійшов міністр оборони США Піт Хегсет, взявши на себе неофіційну роль головного представника війни.

"Це ніколи не мало бути чесним боєм, і це не чесний бій", – заявив він на прес-конференції в Пентагоні 4 березня. "Ми б’ємо їх, коли вони лежать, саме так і має бути". В інші моменти містер Хегсет погрожував обрушити "смерть і руйнування з неба" – "цілий день безперервно" – і заявляв, що США "розтрощують ворога", пише The Telegraph.

Минулого року Хегсет перейменував своє відомство на Міністерство війни, і тепер, коли США перебувають у стані війни, він, схоже, насолоджується кожною миттю. Однак роль обличчя надзвичайно дорогого конфлікту, який більшість американців не підтримує, робить Хегсета вразливим, зазначають журналісти.

Громовідвід для президента

Вважається, що Білий дім навмисно виставив його перед камерами для інтерв'ю в таких програмах, як "60 хвилин" на CBS. "Він ненавидить подібні шоу", – повідомило джерело. "Він пішов би на це тільки в тому випадку, якби Трамп сказав: "Гей, чи не міг би ти виступити в "60 хвилинах"?"".

Дехто навіть вважає, що президент США бачить у Хегсеті свою страховку і свідомо зайняв більш помірковану позицію щодо війни, заохочуючи свого міністра оборони продовжувати бити в барабани, пише ЗМІ. В інтерв'ю "60 хвилин", що вийшло в ефір тиждень тому, Хегсет заявив, що війна "тільки починається". Всього через кілька годин президент США оголосив, що війна "практично завершена", що іранські збройні сили фактично знищені і що вона може закінчитися "дуже скоро".

"Цілком можливо, що Трамп підставляє його", – сказав колишній чиновник Білого дому часів Трампа. "Його виставили для цього інтерв’ю, і якби вони хотіли, щоб він сказав, що справи йдуть на спад, вони б наказали йому це зробити".

Джон Улліот, ветеран морської піхоти, який працював прес-секретарем Хегсета минулого року, розкритикував "схильність свого колишнього боса до перформансу" та "самопіару". Це "могло сприяти його кар’єрі в якості співведучого на кабельних новинах у вихідні, але це більш ніж недоречно для міністра оборони, не кажучи вже про брифінги щодо великої військової операції", – сказав він. "Контраст між спокійним і серйозним підходом генерала Кейна та поведінкою Хегсета, чесно кажучи, ганебний. Президент Трамп заслуговує на більше, як і наші військовослужбовці".

Під час брифінгів у Пентагоні з приводу війни Хегсета супроводжував врівноважений генерал Ден Кейн, голова Об'єднаного комітету начальників штабів. Протягом останніх двох тижнів міністр метався між оспівуванням успіхів американських військ, клятвами знищити ворогів США та образами на адресу репортерів.

Виникають питання щодо того, чи зможе Хегсет справлятися з питаннями, що вимагають більшої делікатності. Наприклад, нещодавно він обрушився з критикою на ЗМІ за те, що ті розмістили на перших шпальтах повідомлення про шістьох американських військовослужбовців, які загинули в результаті удару безпілотника в Кувейті. "Коли прориваються кілька дронів або трапляються трагічні події, це потрапляє в новини на першу шпальту. Я розумію. Преса тільки й хоче, щоб виставити президента в поганому світлі", – сказав він. Дехто зауважив, що він ставиться до смертей у воєнний час як до проблеми піару.

У якийсь момент йому доведеться розбиратися з результатами розслідування Пентагону щодо удару по школі для дівчаток у південному Ірані, в результаті якого загинуло понад 150 осіб, підкреслюють журналісти. Повідомляється, що попереднє розслідування встановило відповідальність США.

Випади Хегсета з трибуни відображають більш широкий зухвалий і безкомпромісний підхід адміністрації Трампа до війни.

Уроки минулого – майбутнє під прицілом

Вже не раз міністра оборони кидали на розтерзання через непопулярну війну на Близькому Сході. Дональд Рамсфелд, наприклад, був витіснений Джорджем Бушем-молодшим після важких проміжних виборів 2006 року.

Під час свого другого терміну Трамп намагався не давати ЗМІ приводів для радості, звільняючи членів свого кабінету. Але минулого тижня його терпіння лопнуло, і він відправив у відставку Крісті Ноем, міністра внутрішньої безпеки. Коли в січні агенти імміграційної служби застрелили двох протестувальників у Міннеаполісі, Ноем заявила, що вони були "внутрішніми терористами", які намагалися напасти на федеральних чиновників.

Трамп публічно заперечив їй, зайнявши більш помірковану позицію, і відправив свого "прикордонного царя" Тома Хомана взяти ситуацію під контроль. Останньою краплею стали бурхливі слухання в Сенаті, коли Ноем наполягала на тому, що президент схвалив рекламний ролик вартістю $220 млн, у якому вона була зображена верхи на коні. Повідомляється, що Трамп був обурений як самопіаром, так і твердженням про те, що він схвалив це.

Для міністра оборони є тривожні ознаки. Хегсет, як і Ноем, зайняв позицію, яка робить його вразливим для того, щоб президент міг його "підрізати".

Якщо Трамп зможе заявити про "виконання місії" в Ірані, не будучи приниженим або втягнутим у "вічну війну", то його міністр оборони зможе грітися в променях чужої слави. Якщо ні, то він може виявитися першим у черзі на розстріл. Політичне виживання Хегсета тепер пов'язане з війною і президентом. І те, і інше знаходиться поза його контролем.

