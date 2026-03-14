Іран пригрозив Україні ударами за допомогу Ізраїлю

Іранський депутат заявив, що допомога Києва Ізраїлю може зробити Україну "законною ціллю" для ударів.

Голова Комісії з національної безпеки парламенту Ірану Ібрагім Азізі заявив, що будь-яка допомога України Ізраїлю, включно з безпілотниками, робить українську територію "законною ціллю" для ракетних ударів Тегерану.

"Дії України з надання допомоги Ізраїлю, зокрема підтримка безпілотниками, роблять всю територію України, відповідно до Статуту ООН, законною і обґрунтованою ціллю для Ісламської Республіки", - заявив Азізі в інтервʼю Iran International.

Цю заяву іранський високопосадовець зробив сьогодні, 14 березня. Україна поки не коментує ці погрози.

Нагадаємо, Іран перетворився на стратегічного союзника Росії, забезпечивши її тисячами дронів-камікадзе типу "Шахед" та технологіями для їхнього масового виробництва на російській території. Ця співпраця принесла Тегерану мільярдні контракти на постачання балістичних ракет та допомогу Кремля у модернізації іранської ППО.

Україна у відповідь стала світовим хабом експертизи з протидії іранській зброї. Оскільки українські військові навчилися ефективно та дешево збивати "Шахеди", понад десять країн, включно з партнерами на Близькому Сході, почали звертатися до Києва за консультаціями та технологіями перехоплення. Це фактично нівелює головну воєнну перевагу Ірану – масованість його безпілотних атак.

Погрози іранських політиків, як-от Азізі, є прямою реакцією на те, що Україна почала активно ділитися цим досвідом з Ізраїлем та країнами Перської затоки. Тегеран трактує таку допомогу як вступ у війну на боці своїх ворогів, намагаючись через маніпуляції Статутом ООН виправдати потенційні удари по українських об'єктах у майбутньому.

