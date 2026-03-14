Сили оборони вдарили по аеродрому 'Майкоп': в Генштабі розкрили деталі

Сили оборони атакували інфраструктуру військового аеродрому "Майкоп", який розташований в Республіці Адигея, РФ. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Зазначається, що за попередньою інформацією зафіксовані влучання по об’єктах інфраструктури аеродрому.

Також стали відомі результати ураження підприємства воєнно-промислового комплексу РФ "Кремній Ел" у Брянську. За даним Генштабу, внаслідок атаки було уражено основний виробничий корпус, який займається виробництвом інтегральних мікросхем до балістичних, крилатих та зенітних ракет різних типів. Також, через удар на території підприємства виникла пожежа на площі близько 1000 м² з подальшим руйнуванням даху зазначеного корпусу.

Відео дня

"Також, уражено складське приміщення зберігання компонентів для виробництва мікросхем. Площа пожежі становила близько 400 м². Виробництво на підприємстві зупинено орієнтовно на 6 місяців. Системне ураження військової інфраструктури та підприємств ВПК противника триватиме до повного припинення збройної агресії російської федерації проти України", – додали у Генштабі.

Удари по РФ: важливі новини

Нагадаємо, удар по заводу мікроелектроніки в Брянську здійснювався ракетами Storm Shadow. У Генштабі зазначалося, що це підприємство є критично важливою ланкою в ланцюжку виробництва російського "високоточного" озброєння.

Аналітики Defense Express зазначали, що внаслідок удару по цьому заводу його можна вважати не просто пошкодженим, а навіть знищеним. Зазначалося, що в нього влучило 5 крилатих ракет. І тому відновлення роботи головного цеху без повної реконструкції малоймовірне, що фактично означає виведення об'єкта з експлуатації.

