Чоловік побачив у дворі маленьку пухнасту кульку: ця знахідка повністю змінила його день

У Флориді чоловік несподівано для себе став рятівником одразу двох совенят.

Одного ранку Ден Джордан збирався на роботу і вже виїжджав з двору, коли помітив на землі маленьку пухнасту кульку. Зацікавившись, він вийшов з машини і зрозумів, що перед ним пташеня великої рогатої сови, яке, ймовірно, випало з гнізда.

Як пише The Dodo, плани на день довелося змінити. Замість роботи Джордан обережно взяв пташеня і відвіз його до центру порятунку диких тварин.

За словами директора центру Кріса Портера, пташеня було в хорошому стані. Він пояснив, що совенята нерідко випадають із гнізд, але завдяки м'якому пуху часто залишаються неушкодженими.

У багатьох притулках такого пташеня залишили б і виростили до моменту, коли його можна буде випустити на волю. Однак у цьому центрі намагаються, по можливості, повертати дитинчат їхнім батькам. Тому співробітники вирішили знайти гніздо.

На ділянці росло безліч дубів, і пошуки зайняли деякий час. Незабаром команда виявила гніздо на землі, а коли подивилася вгору, помітила ще одного совеня, яке щосили трималося на гілці.

Після того як другого пташеня зняли з дерева, фахівці спорудили високо на дереві спеціальну платформу, щоб безпечно повернути туди малюків. Весь цей час неподалік перебувала їхня мати.

За словами Портера, він зрозумів це з захисних криків сови – вона спостерігала за тим, що відбувалося поруч.

Коли платформа була готова, потрібно було підняти на неї пташенят. Джордан, власник ландшафтної компанії, якраз виявився підходящою людиною для такого завдання.

Коли люди відійшли, сова-мати прилетіла до платформи і нарешті возз'єдналася зі своїми пташенятами. Для рятувальників це стало ще однією успішною історією допомоги диким тваринам.

У центрі зазначили, що їхня головна мета – не просто вигодовувати пташенят, а по можливості зберігати сім'ї тварин разом. Саме такі возз'єднання вони вважають справжньою перемогою.

