Фахівці визнали MacBook Neo найбільш ремонтопридатним ноутбуком Apple

Apple усунула практично всі недоліки, за які раніше критикували моделі Air та Pro.

Фахівці з ремонту техніки iFixit провели розбирання MacBook Neo і були приємно здивовані тим, що побачили всередині пристрою. За їхніми словами, це найбільш ремонтопридатний ноутбук Apple за більш ніж десятиліття.

Розбирання показало, що виробник зробив помітний крок назустріч ремонтопридатності. Зокрема, у конструкції використовується менше клею і більше гвинтів, завдяки чому ключові компоненти простіше зняти і замінити. Наприклад, батарея закріплена гвинтами, а не приклеєна, що значно спрощує її заміну

Також Apple багато працювала над модульністю компонування: окремі елементи, включаючи камеру, порти USB-C і сканер відбитків пальців, можна замінити без повного розбирання ноутбука. Клавіатура теж зафіксована за допомогою гвинтиків – хоча для цього потрібно відкрутити 41 гвинтик.

Проте ідеальним ноутбук назвати не можна. Фахівці з ремонту вказали на кілька обмежень: оперативна пам'ять, як і раніше, припаяна до материнської плати, тому її не можна оновити після покупки. Це може обмежити можливості апгрейду та майбутню продуктивність.

Загалом експерти вважають, що обраний підхід добре підходить для аудиторії Neo – насамперед студентів та освітніх закладів. Простіша заміна батареї, клавіатури та портів підвищує ймовірність того, що ноутбук прослужить довше і буде дешевшим у ремонті.

У результаті iFixit присвоїла ноутбуку оцінку ремонтопридатності 6 балів з 10, що краще, ніж у моделейAir і Pro.

Блогери та ЗМІ називають MacBook Neo "проривом у своєму класі". Ноутбук від Apple вигідно вирізняється на тлі конкурентів якістю дисплея та його яскравістю, а також алюмінієвим корпусом. Окремої похвали заслужив механічний трекпад.

Керівник Asus назвав MacBook Neo за $599 "шоком для всього ринку". Ноутбук просто виявився занадто дешевим для поточної ситуації з дефіцитом пам'яті.

