У Сил оборони є успіхи в районі Гуляйполя: Братчук розкрив деталі наступу

Ситуація для росіян на цій ділянці фронту "досить неприємна". Українські контратакуючі заходи тривають на південних теренах, зазначив Братчук.

Окупанти активізувалися в районі Гуляйполя в надії захопити цей населений пункт, щоб рухатися далі на захід.

Про це в етері "24 Каналу" розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук. За його словами, росіяни максимально намагаються захопити Гуляйполе, щоб створити плацдарми для свого південнодонецького руху, нависнути і над Оріховом і спробувати реалізувати хоча б частково Запорізько-Оріхівську наступальну операцію.

"По логістиці – на сьогодні є величезні труднощі у цьому для росіян. І по Гуляйполю ми бачимо, що певні тактичні позиції Силам оборони навіть вдалося повернути", – сказав Братчук.

Він додав, що ситуація в цьому районі динамічна. Водночас Братчук зауважив, що українські захисники продовжують контрнаступальні дії й на інших напрямках на півдні України.

"Не забуваємо про Добропілля Запорізької області, Успенівку і Олександрівський відтинок фронту – тут контратакуючі дії Сил оборони продовжуються. І по Степногірську дуже активно працюють наші штурмові підрозділи, підрозділи ГУР. Тому ситуація для росіян досить неприємна на певних локаціях", - зазначив Братчук і додав, що українські контратакуючі заходи тривають на південних теренах.

Ситуація на фронті: важливі новини

Раніше аналітики DeepState повідомляли про активізацію РФ в районі Гуляйполя. За їхніми даними, росіяни окупували місто і фіксуються вже у глибині території, зокрема по відтинку Залізничне-Староукраїнка-Святопетрівка Запорізької області.

Водночас військовий оглядач Владислав Селезньов зазначив, що бої в Гуляйполі ще тривають на заході міста. Він також зазначив, що Сили оборони можуть в цьому районі готувати "котел" для окупантів, як це відбулося раніше під час Добропільської операції на Донеччині.

Вас також можуть зацікавити новини: