Який смартфон купити у 2026 році для ігор: експерти назвали 5 найкращих моделей

Ринок ігрових смартфонів продовжує активно розвиватися. Виробники роблять ставку на флагманські процесори, ефективні системи охолодження та дисплеї з високою частотою оновлення, щоб забезпечити максимально плавний ігровий процес навіть у найвимогливіших мобільних іграх.

У Gizmochina протестували низку смартфонів, орієнтованих на геймінг, і назвали 5 найкращих.

Red Magic 11 Pro

Флагманський ігровий смартфон Red Magic 11 Pro позиціюється як один з найпотужніших Андроїд-фонів на ринку. Пристрій працює на базі процесора Snapdragon 8 Elite Gen 5 і пропонує до 24 Гб оперативної пам'яті LPDDR5T та накопичувач UFS 4.1 Pro на 1 ТБ. У тесті AnTuTu смартфон набирає близько 4,35 млн балів.

Девайс оснащений 6,85-дюймовим OLED-дисплеєм із частотою оновлення 144 Гц і піковою яскравістю 2000 ніт. Система охолодження поєднує вентилятор зі швидкістю обертання до 24 000 об/хв і велику випарну камеру, що дозволяє знизити нагрівання на 50%. На корпусі є ігрові тригери, всередині – батарея на 7500 мА·год і швидка зарядка на 80 Вт.

OnePlus 15

Флагманський OnePlus 15 теж добре підходить для мобільного геймінгу. Смартфон отримав той самий процесор Snapdragon 8 Elite Gen 5 і до 16 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5X.

Головною особливістю пристрою став 6,78-дюймовий AMOLED-дисплей LTPO з частотою 165 Гц. Це забезпечує плавну картинку в динамічних іграх. Для боротьби з перегрівом використовується система Cryo-Velocity з випарною камерою площею 5731 мм² і додатковою термоізоляцією.

Red Magic 11 Air

Red Magic 11 Air – більш доступна модель, орієнтована на геймерів, яким важлива висока продуктивність за розумні гроші. Телефон оснащений чипом Snapdragon 8 Elite, до 16 ГБ оперативної пам'яті та накопичувачем до 512 ГБ. Екран – 6,85-дюймовий OLED з частотою оновлення 144 Гц.

Також телефон оснащений подвійною системою охолодження, що поєднує рідинні та повітряні механізми. Технологія Turbo Fan на 24 000 об/хв і Liquid Metal 3.0 знижують температуру до 50%, забезпечуючи стабільні ігрові сесії.

iQOO 15R

iQOO 15R належить до середнього сегмента, але при цьому пропонує функції, характерні для ігрових пристроїв. Модель працює на чіпі Snapdragon 8 Gen 5 і оснащена 12 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5X та накопичувачем UFS 4.1 об'ємом до 512 ГБ.

Смартфон отримав 6,59-дюймовий AMOLED-дисплей з частотою оновлення 144 Гц і піковою яскравістю 5000 ніт. Для охолодження використовується система IceCore VC з двошаровими графеновими пластинами, яка може знижувати температуру пристрою на 15 °C під час інтенсивних ігрових сесій.

OnePlus 15R

OnePlus 15R – ще один смартфон середнього сегмента, орієнтований на геймерів. Він оснащений процесором Snapdragon 8 Gen 5, 12 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5X і накопичувачем UFS 4.1 об'ємом до 512 ГБ.

Пристрій отримав 6,83-дюймовий AMOLED-дисплей з геймерською частотою 165 Гц. Для точного керування в іграх встановлено окремий чіп обробки дотиків, що забезпечує частоту опитування сенсора до 3200 Гц. А підтримка швидкої зарядки 80 Вт дозволяє швидко поповнити заряд між ігровими сесіями.

Раніше фахівці AnTuTu оновили рейтинг Android-смартфонів за співвідношенням ціни та продуктивності. Найвигідніший для покупки флагман сьогодні продає Red Magic, тоді як у бюджетному сегменті лідирують пристрої Redmi.

