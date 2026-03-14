Трамп врятував Росію від найгіршого сценарію у війні в Україні, - ISW

Зняття санкцій дозволить Росії продовжити фінансування війни проти України, уникнувши при цьому економічних проблем.

Рішення США пом'якшити санкції щодо російської нафти принесе Москві фінансову вигоду і дозволить Росії продовжити фінансування війни проти України, уникнувши при цьому економічних проблем. Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни.

Так, ISW раніше оцінювала, що погіршення економічних умов змусило російський уряд вжити політично непопулярних та економічно неоптимальних заходів, таких як підвищення податку на додану вартість та зниження ключової процентної ставки. При цьому Росія стикається з проблемами формування збройних сил в основному через бюджетні обмеження, включаючи нездатність Росії виплачувати дорогі одноразові бонуси за призов на невизначений термін.

Однак рішення США тимчасово послабити санкції та глобальний нафтовий шок частково нівелюють ці проблеми в короткостроковій та середньостроковій перспективі.

"Росія з усіх сил намагається зібрати сили, техніку та внутрішню підтримку, необхідні для продовження війни, але збільшення грошового потоку може дозволити Росії зміцнити свої можливості. Попередні прогнози ISW також можуть виявитися правильними, але із затримкою, якщо ціни на нафту нормалізуються, а доходи Росії від нафти в середньостроковій перспективі повернуться до рівня лютого 2026 року", – зазначають аналітики.

Як РФ виграє від війни в Ірані

Ескалація конфлікту між США та Іраном призвела до різкого зростання світових цін на нафту, що може принести значні додаткові доходи Росії та допомогти Кремлю фінансувати війну проти України

Раніше стало відомо, що Вашингтон дозволив продаж російської нафти та нафтопродуктів, які були завантажені на судна до 12 березня. Повідомлялося, що такі дозволи діятимуть до 11 квітня 2026 року.

