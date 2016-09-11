Баталії довкола "Інтера": на каналі не мінятимуть редакційну політику новин

Про це заявив директор компанії «Національні інформаційні системи» Олександр Пилипець, повідомляє Громадське.

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«За новини мені не соромно, а навіть гордо. Політика інформаційна новин не буде змінюватися, звісно. А що там змінювати?», — наголосив Пилипець.

За його словами, після нападу на офіс телеканалу керівництво суттєво збільшило кількість охорони будівлі.

Як повідомляв УНІАН, 4 вересня в приміщенні телеканалу "Інтер" на вулиці Щусєва, 26 сталася пожежа. Пожежі передував мітинг біля будівлі телеканалу. Активісти вимагали припинити роботу каналу, звинувачуючи "Інтер" у тому, що він працює як пропагандистський ЗМІ Росії.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, в будівлі було кілька загорянь.

Президент Петро Порошенко доручив генеральному прокурору Юрію Луценку взяти розслідування подій, що сталися біля будівлі "Інтера", під особистий контроль.

Глава держави також доручив міністру внутрішніх справ Авакову докласти максимальних зусиль для забезпечення правопорядку на вулицях Києва та в цілому в Україні і тримати ситуацію на контролі.

В Європейському Союзі закликали до повного і незалежного розслідування подій, що відбулися в Україні навколо телеканалу "Інтер".