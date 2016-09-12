МЗС РФ запропонувало ОБСЄ спостерігати за своїми диппредставництвами в Україні у день виборів до Держдуми

Про це УНІАН повідомили у МЗС Росії за підсумками телефонної розмови глави відомства Сергія Лаврова з діючим головою ОБСЄ, міністром закордонних справ Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.

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«Порушувалися також питання, що стосуються дотримання українською стороною своїх міжнародних зобов'язань щодо забезпечення безпеки російських дипломатичних представництв в Україні, особливо у зв'язку з виборами до Державної Думи Російської Федерації 18 вересня. С. В. Лавров висловився за використання можливостей Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні для належного спостереження за ситуацією навколо російського Посольства та генеральних консульств у Львові, Одесі та Харкові у день проведення виборів», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що міністри обговорили різні аспекти ситуації в Україні, включаючи завдання зміцнення режиму припинення вогню в зоні конфлікту.

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Як повідомляв УНІАН, 18 вересня мають відбутися вибори до Держдуми РФ. Виборча кампанія триває і на території Криму, окупованого Росією навесні 2014 року. РФ заявила про намір відкрити в своїх диппредставництвах у Києві, Львові, Одесі та Харкові чотири виборчі дільниці.

8 вересня Верховна Рада України ухвалила постанову, в якій закликала парламенти іноземних держав, парламентські асамблеї та міжнародні організації утриматися від участі у спостереженні за ходом незаконних парламентських виборів в окупованому Росією Криму, а також за жодних обставин не визнавати їхні результати.

10 вересня президент України Петро Порошенко доручив міністру закордонних справ Павлу Клімкіну повідомити владу РФ про неможливість проведення виборів у Держдуму на території України.

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МЗС України висловило протест з приводу намірів Росії провести вибори в тимчасово окупованих Автономній Республіці Крим і Севастополі. Також в МЗС заявили, що у зв'язку з цим проведення виборів у приміщеннях дипломатичних і консульських представництв Росії є неможливим. У МЗС зазначили, що голосування в російських диппредставництвах можливо виключно після відмови від проведення виборів на окупованих територіях України, а також після виключення зі списків кандидатів у депутати від російських партій, включених до регіональних груп, які охоплюють тимчасово окуповані території України.