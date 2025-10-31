Це сталося влітку 2023 року.

Сили оборони України знищили один з трьох пострілів "Орєшніка" на території РФ. Про це під час пресконференції розповів очільник Служби безпеки України Василь Малюк, передає кореспондент УНІАН.

"До цього ми жодного разу це не озвучували. Але ми можемо сказати, що один з трьох "Орєшніків" був успішно знищений на їх території на Капустиному Яру силами ГУР, СБУ та СЗР. Це була дуже успішна місія. Знищення було стовідсоткове. Це була дуже успішна операція, вона на той момент не афішувалася. Про це доповідалося виключно президенту України, а також про це знали декілька президентів інших країн. Це було в той момент, коли назву "Орєшнік" ніхто на широкому загалі не використовував. І росіяни на той час особливо ним ще не погрожували. Якщо не помиляюся, це було позаминулого літа", – сказав Малюк.

Президент зазначив, що за даними української розвідки, Росія мала можливість трьох пострілів "Орєшніком". Один з них вона використала, ще один знищили Сили оборони України. За даними служби зовнішньої розвідки, РФ має ще щонайменше один постріл.

Відео дня

"Є один. Ми вважаємо, що в цьому році було виготовлено до трьох. І спплановано на кожен рік до шести", – сказав Олег Іващенко, голова служби зовнішньої розвідки України.

Водночас Зеленський заявив, що РФ планує розмістити "Орєшнік" на території Білорусі. За його словами, на це варто звернути увагу західним партнерам.

"Ми розуміємо, приблизний радіус дій у них 5500 (кілометрів, – УНІАН). І є мертва зона 700 кілометрів. Тобто європейцям, особливо східній Європі варто звернути на це увагу. Та і всім. Треба звернути на ці ризики", – пояснив президент.

Російський "Орєшнік": що треба знати

Ракета "Орєшнік" позиціонується Росією як принципово нова розробка, однак має суттєві недоліки та важливі нюанси у виробництві.

Анонсована дальність ураження "Орєшніка" становить до 5,5 тис. км, а швидкість польоту 10–11 махів – понад 12 тис. км/год. Через високу швидкість і траєкторію ракета є складною для перехоплення навіть сучасними системами ППО. Зі світових систем лише американські THAAD, SM-3 та ізраїльський Arrow-3 здатні теоретично перехоплювати ціль на початковій ділянці траєкторії.

Раніше про те, що РФ планує розмістити у Білорусі гіперзвукову ракетну систему середньої дальності "Орєшнік" вже у грудні повідомляли Reuters. Зазначається, що цей процес наближається до завершення.

Вас також можуть зацікавити новини: