Конкурент Huawei Mate XT з'явиться в продажу до кінця року.

Днями Samsung вперше показала свою потрійну розкладачку Galaxy Z TriFold "наживо". Тепер корейські ЗМІ розкрили ключові особливості пристрою, не чекаючи повноцінної презентації.

За даними The Korea Economic Daily, товщина смартфона в складеному вигляді складе від 12 до 15 мм без урахування блоку камер. Таким чином він точно буде тоншим, ніж Galaxy Z Fold 2/3/4 і може бути навіть тоншим, ніж Z Fold 5 і 6.

Домогтися такої тонкощі Samsung має намір за допомогою тонких кремній-вуглецевих АКБ сукупною ємністю близько 5000 мАг. Джерела кажуть, що кожна з трьох панелей дисплея містить окремий акумуляторний модуль, що значно збільшить загальний час автономної роботи.

Відео дня

Що стосується технічних характеристик, то Galaxy Z TriFold працюватиме на флагманському процесорі Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Максимальний обсяг оперативної пам'яті складе 16 Гб. Також новинку оснастять титановим корпусом, 10-дюймовим внутрішнім екраном і 200-мегапіксельною основною камерою зі 100-кратним зумом.

Старт продажів "трикладушки" Samsung очікується до кінця року. Вона конкуруватиме з єдиним аналогом на ринку – Huawei Mate XT. Ціна смартфона складе близько 3 мільйонів вон (~88 000 грн).

У вересні 2024 року Huawei випустила смартфон Mate XT, здатний складатися втричі. Через рік вийшло друге покоління "трикладушки". Оцінили її в $3000.

Раніше повідомлялося, що Apple перенесла вихід свого складного iPhone через труднощі у виробництві. Якщо раніше очікувалося, що пристрій вийде разом із серією iPhone 18 восени 2026 року, то тепер компанія, ймовірно, запустить його у 2027-му.

Вас також можуть зацікавити новини: