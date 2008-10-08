У Богатирьової кажуть, що Коновалюк створює для когось небезпечні переваги

Рада національної безпеки та оборони України спростовує заяви голови Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань з`ясування обставин поставки до Грузії української військової техніки Валерія КОНОВАЛЮКА про незаконні постачання до Грузії українського озброєння і наголошує, що експорт зброї повністю контролює уряд.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі РНБО щодо заяв окремих політиків про нібито порушення Україною норм вітчизняного законодавства та міжнародного права у ході військово-технічного співробітництва з Грузією.

У Раді нацбезпеки і оборони вважають, що ТСК ВР була створена “з метою використати породжений опонентами України, спотворений міф її причетності до російсько-грузинського конфлікту і отримання вкрай небезпечних переваг у внутрішньополітичній боротьбі”.

Твердження про факти порушень у військово-технічному співробітництві між Україною та Грузією було розповсюджено головою ТСК без належного звіту на комітеті і у Верховній Раді України, у вітчизняних та закордонних засобах масової інформації та міжнародних організаціях. “Це вже призвело до значної шкоди і втрат в політиці України із військово-технічного співробітництва на міжнародній арені, поширення про державу, її владу дезінформації та інсинуацій, що підривають її суверенний авторитет”, - наголошується у коментарі РНБО.

У документі нагадується, що Грузія не перебувала і не перебуває під санкціями або ембарго Ради Безпеки ООН, ОБСЄ, Європейського Союзу та інших міжнародних організацій. На цей час жодна з країн не відмовилась від співпраці з Грузією в сфері озброєнь. Україна в цьому плані діє відповідно до національних інтересів, підпорядковуючи свою політику як нормам певної етики, так і міжнародного права. “Разом з тим, поза резолюцією Ради Безпеки ООН № 876 від 19 жовтня 1993 року, що закликає всі держави запобігати постачанням будь-якого озброєння та боєприпасів до Абхазії, та всупереч цьому, територія останньої була перетворена незаконним постачанням зброї іншою країною у військовий арсенал”, - заявляють в РНБО.

Рада нацбезпеки і оборони підкреслює, що українсько-грузинське військово-технічне співробітництво здійснювалося на виконання „Угоди між урядом України та урядом Грузії про військово-технічне співробітництво”, яка набула чинності 4 липня 1997 року. Питання та конкретні контракти із Грузією постійно обговорювалися і вирішувалися на засіданнях Українсько-Грузинської міжурядової комісії з питань військово-технічного співробітництва. Україна співпрацювала з Грузією абсолютно транспарентно, надаючи до Реєстру ООН та інших міжнародних структур всю інформацію щодо експорту своїх озброєнь і військової техніки. Експорт до Грузії здійснювався винятково через єдину Державну компанію “Укрспецекспорт”, що робить всі розмови про “контрабанду зброї” абсурдними, акцентується в коментарі РНБО. ДК “Укрспецекспорт”, на виконання вимог закону України “Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання”, отримувала від урядової Державної служби експортного контролю України усі необхідні документи для проведення переговорів, укладання контрактів та експорту до Грузії товарів військового призначення. Зазначені документи та товари перевірялися Державної митною службою та Державною прикордонною службою при перетинанні кордону. Тобто вся політика військово-технічного співробітництва з Грузією здійснюється чинним урядом, ним контролюється і забезпечується, наголошує РНБО. У коментарі зазначається, що ТСК ВР отримала усі відповідні матеріали перевірок, де відсутні факти порушення законодавства під час військово-технічного співробітництва з Грузією, але вони з невідомих причин не оприлюднюються.

Крім того, в Раді нацбезпеки та оборони наголошують на повній некомпетентності та неприпустимості заяв голови ТСК ВР про нібито недосконалість української системи державного експортного контролю та національного законодавства у цій сфері. При цьому РНБО запевняє, що в дійсності в Україні діє найсучасніша і найефективніша система експортного контролю. Вона створювалася за методичної і технічної допомоги Європейського Союзу і адаптована до його стандартів. Дотримання норм законодавства України щодо експорту озброєнь забезпечує уряд України. Це питання постійно перебуває під особливим контролем Служби безпеки України, Державної служби експортного контролю, Державної прикордонної служби та Державної митної служби. Україна єдина із держав СНД є повноправним членом усіх без винятку міжнародних режимів експортного контролю, членство в яких передбачає виконання державних зобов`язань щодо забезпечення нерозповсюдження звичайних озброєнь, зброї масового знищення та засобів її доставки, хімічної та біологічної зброї, ядерних матеріалів тощо. Періодичні, упереджені інформаційні “викиди” про нібито порушення з боку України міжнародних зобов`язань у сфері нерозповсюдження зброї та експортного контролю впродовж всіх років незалежності нашої держави не знайшли жодних підтверджень. В цьому плані в РНБО викликає глибоке занепокоєння провокаційне роздмухування скандалу із захопленням судна “Фаїна”, чому сприяють необдумані і ворожі національному інтересу висловлювання національних політиків, які дезорієнтують світову громадськість. “Професійні англомовні західні журналісти під цим впливом зі збільшувальним склом вичитують кожну букву контракту із урядом Кенії, тлумачать абревіатуру GOSS на свій лад, хоча вона тривіально означає підрозділ матеріально-технічного забезпечення Міністерства оборони Кенії – General Ordnance and Security Supplies”, - сказано в коментарі РНБО.

Також в Раді нацбезпеки і оборони вважають непрофесійною і суб’єктивною заяву голови парламентської ТСК про продаж озброєння Грузії за нібито заниженими цінами. Таке твердження спростовано висновками самої ТСК після аналізу усіх особливостей ціноутворення в цій сфері. Структура українського експорту до Грузії та інших держав переважно складалася зі зброї, виробленої понад 20 років тому у колишньому СРСР. Її ринкова ціна на міжнародних ринках дійсно низька у порівнянні з новітніми озброєннями, тому багато держав колишнього соцтабору передають старі озброєння іншим країнам безкоштовно, пояснюється у коментарі.

РНБО також зазначає, що міжнародне військово-технічне співробітництво та державний експортний контроль є дуже важливими і „чутливими” складовими зовнішньої та оборонної політики будь-якої держави. Тому їх непрофесійне, вільне тлумачення політиками для “розкрути” власної особистості і дешевого нетривкого “піару” приречено викликає серйозні як політичні, так і економічні втрати держави.

Рада національної безпеки та оборони України закликає політиків, якщо вони служать нації і державі, не підігрівати передвиборчу істерію шляхом маніпуляцій суспільною свідомістю у сфері національної безпеки і оборони, не будувати свою публічну діяльність на не доведених або грубо викривлених фактах та висновках, інспірованих з-за закордону звинуваченнях держави та її керівництва в порушеннях міжнародного військово-технічного співробітництва України та її системи експортного контролю.