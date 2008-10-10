Один тільки розпуск Верховної Ради обійдеться бюджету в 23 мільйони

У розпуску парламенту є і позитивні моменти. Для парламентаріїв. За підрахунками «Дела», один тільки розпуск Верховної Ради обійдеться бюджету України в 23 мільйони.

Наприклад, в нормі закону про статус народного депутата, згідно якої кожен член Верховної Ради у разі дострокового припинення повноважень парламенту має право на грошову допомогу. Її розмір дорівнює триразовій сумі заробітної плати депутата. Тобто 52,5 тисячі гривень кожному. Таким чином, покидаючи стіни Ради, депутати можуть забрати з собою 23 мільйони гривень. Щоправда, представник регламентного комітету ВР Василь Кисельов заспокоїв, що в минулому році цією можливістю скористалися небагато депутатів.

Народних обранців, які утрималися від матеріальної допомоги, підстерігає інша спокуса. У тому ж законі їм пропонується щомісячна підтримка у розмірі заробітної плати депутата до моменту працевлаштування. Якщо протягом року колишньому депутатові не вдасться знайти роботу, допомога зменшиться на 50%. За гроші Верховної Ради можна здобути й нову освіту.